Il video anime stile anni ’80 di Levitating di Dua Lipa

Levitating è la canzone di Dua Lipa che la Warner Records ha pubblicato il 27 marzo 2020, come traccia dell’album Future Nostalgia. Il video della canzone, senza la quale non avrebbe potuto prendere forma il sound di Future Nostalgia, secondo quanto ammesso dalla stessa cantante, ha ottenuto, grazie a NOSTALOOK, uno studio d’animazione giapponese, un completo restyling in stile anni ’80, ricco di suggerimenti ad anime di quel periodo che non possono sfuggire agli occhi attenti dei fan.

Il video anime di Levitating

Alla base della canzone Levitating vi è la metafora di una navicella spaziale che irradia lo spazio di euforia e felicità. Questa navicella rappresenta l’amore e, più nello specifico, i sentimenti che la cantante prova per l’anima gemella.

Ciò è bene rappresentato nel video anime realizzato da NOSTALOOK, che trasporta gli spettatori nell’estetica sfarzosa e scintillante degli anime degli anni ’80 e ’90 con una Dua Lipa in stile retrò che canta Levitating sul palco. I nostalgici non faranno fatica a riconoscere i riferimenti a Sailor Moon, Creamy Mami e altro ancora.

Questo si legge sull’account Twitter di NOSTALOOK :

“Noi, “NOSTALOOK” abbiamo prodotto un MV di animazione per la canzone “Levitating” di Dua Lipa! Abbiamo fatto del nostro meglio per creare un’atmosfera retrò e carina come gli anime degli anni ’80.”

Un altro punto di forza del video è senz’altro il fatto che i NOSTALOOK hanno dato grande importanza all’aspetto estetico del video, animato con lo stesso framerate limitato agli anime retrò a cui sta rendendo omaggio, invece di sfruttare gli strumenti moderni per avere più intermedi per un’animazione più fluida. Allo stesso modo, lo studio si è anche attenuto al rapporto d’aspetto 3:4 spesso associato con i ritorni retrò.

Qui sotto potete guardare il video:

Yu Tsubaki è stato il direttore creativo del video, Kenta Orisaka il direttore artistico e scrittore e infine Yuta Ueno il produttore dell’MV.

Vi ricordiamo che questa non è la prima volta che i NOSTALOOK si cimentano in questi video, perché in precedenza hanno realizzato un corto in stile anime retrò per Overwatch, promuovendo un evento in-game con Ashe, B.O.B, e il presto rinominato McCree.

