Il video crossover tra Sword Art Online the Movie ed Eternals

Il film Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night è uscito in Giappone il 30 ottobre vendendo circa 225.000 biglietti e guadagnando 349 milioni di yen (3,06 milioni di dollari) nei suoi primi due giorni. Eternals invece, diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zao è la terza pellicola della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che mette in scena le gesta degli Eterni, un gruppo di eroi immortali nati nel 1976 dalla fervida mente di Jack Kirby. Il film approderà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre e potete leggere la mostra recensione in anteprima a questo articolo!

Per festeggiare l’uscita del primo e l’imminente del secondo, l’account YouTube ufficiale giapponese di Disney Studio ha pubblicato uno speciale trailer crossover tra Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night ed Eternals.

Sword Art Online the Movie ed Eternals: il video crossover

Lo speciale trailer crossover tra Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night ed Eternals presenta la voce di Asuna, Haruka Tomatsu, e la voce dietro Sersi nel dub giapponese di Eternals, Ayumi Tanematsu, che parlano tra loro, mettendo in scena i punti in comune tra i loro due film, più simili di quanto uno potrebbe immaginare.

Qui sotto potete guardare il video:

A proposito di Sword Art Online the Movie e Eternals: il video crossover

Sword Art Online – Progressive: Aria of a Starless Night è prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura mentre Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione. Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase doppia il nuovo personaggio Mito.

Eternals è il prossimo e attesissimo film del Marvel Cinematic Universe appartenente alla Fase 4, previsto per il prossimo mese di novembre nelle sale italiane. Il film è basato sul fumetto The Eternals di Jack Kirby, pubblicato per la prima volta nel 1976 ed è diretto da Chloé Zhao, che ha vinto il premio come miglior regista agli Oscar di quest’anno per il suo lavoro alla Searchlight Pictures in Nomadland su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast troviamo Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington.

