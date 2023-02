Il video dell’inedito dei Linkin Park, Lost, tra AI e anime ed è proprio in questo modo che si presenta il nuovo pezzo della nota band losangelina orfana del compianto Chester Bennington (deceduto a luglio 2017).

Il video dell’inedito dei Linkin Park, “Lost”, tra AI e anime

Lost è parte del ventennale del secondo album in studio della band, Meteora, in corso di ricorrenza proprio quest’anno. Al tempo il pezzo venne scartato in quando la band lo riteneva non in linea con il genere musicale proposto con il resto delle tracce, ma ora ecco arrivato il momento giusto per dedicarlo agli appassionati e non.

Alla pubblicazione del pezzo inedito, disponibile sulle piattaforme musicali, il canale ufficiale YouTube della band ha diffuso il video ufficiale che si presenta con una commistione tra anime e intelligenza artificiale. Mentre il pezzo scorre, infatti, è possibile notare i componenti della band camuffati nelle loro versioni artificiali e momenti animati che ben accompagnano le forti parole del testo.

Il video ufficiale dell’inedito è stato diretto da pplpleasr1 e Maciej Kuciara presso lo studio Shibuya. La produzione dell’intelligenza artificiale è stata eseguita da Kaiber, Jacky Lu, Sagans. Montaggio e responsabile di composizione a cura di Anthony Scott Burns, le illustrazioni sono realizzate da Scott Burns. Le animazioni sono eseguite da Alasdair Willson, Andrew Hawryluk, Colby Beckett, Daniels Gulbis, Egor Mark, Kim Ho, Torell Vowles e Toros Kose.

Possiamo guardalo e sentirlo qui di seguito:

“L’era Meteora” dei Linkin Park non è sicuramente lontana da produzioni video in stile anime, difatti si ricorda il pezzo Breaking The Habit, sempre raccolto nell’album citato, cui video è realizzato dallo studio di animazione Gonzo (Afro Samurai, Full Metal Panic!, Gantz) e diretto dal giradischi della band, Joe Hahn, e supervisionato da Kazuto Nakazawa (ha diretto il segmento animato di Kill Bill: Volume 1 di Quentin Tarantino).