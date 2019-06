Il videogioco Hyper Light Drifter verrà adattato per un gioco in scatola

Metal Weave Games realizzerà una linea di giochi dedicata all'action rpg indie Hyper Light Drifter

Metal Weave Games ideerà una linea di giochi da tavolo basato sull’action rpg indie Hyper Light Drifter.

Hyper Light Drifter è un videogioco 2D ideato da Heart Machine LLC, caratterizzato da uno stile 16 bit squisitamente retrò, uscito nel 2016 in seguito ad una campagna di crowdfunding che raccolse più di 600.000$. In Hyper Light Drifter il giocatore controlla il Drifter durante il suo viaggio per il mondo, in cui si ritrova ad affrontare mostri via via sempre più potenti.

Questo nuovo progetto di Hyper Light Drifter sarà finanziato attraverso un crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter e gli appassionati potranno così nuovamente rivivere nei panni del Drifter, che sarà alle prese con nuovi viaggi in terre misteriose e nuovi nemici.

L’accordo tra le due aziende rientra in un piano più ampio che prevederà un contratto pluriennale legato alla licenza del videogioco di Heart Machine e alla realizzazione di giochi basati sulla loro ambientazione, esplorando eventi e regioni mai viste nel videogioco.

Non è del tutto chiaro però se questa nuova linea riguarderà giochi in scatola o giochi di ruolo, Metal Weave Games ha indicato il progetto con un generico tabletop games.

Secondo le parole di Andreas Walters, il Creative Director di Metal Weave Games, Hyper Light Drifter è un universo così ricco e meraviglioso, che merita di essere espanso con una linea di giochi da tavolo in grado appassionare i giocatori. L’intera gamma sarà presentata su Kickstarter ad agosto 2019, con l’eventuale lancio mondiale (se il crowdfunding dovesse avere successo) previsto per l’estate 2020.