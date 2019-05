Il volto di Tony Stark era nascosto nel trailer di Spider-Man: Far From Home

Una delle tematiche più discusse nel corso del film sarà certamente la morte di Tony Stark avvenuta in Endgame...

Dopo la conclusione di un ciclo durato più di 10 anni con Avengers: Endgame, ora i fan del Marvel Cinematic Universe scalpitano per vedere Spider-Man: Far From Home, conclusione della Fase 3 e punto di partenza per la Fase 4. Tra le tante cose che i fan tendono a fare nell’attesa, c’è quella di analizzare nel dettaglio i trailer rilasciati nel corso dei mesi. Alcuni degli elementi riportati di seguito sono spolier, quindi se non avete visto EndGame evitatene la lettura!

Una delle tematiche più discusse nel corso del film sarà certamente la morte di Tony Stark avvenuta in Endgame: si vede fin da subito come questo peserà sull’evoluzione dell’Uomo Ragno. Eppure stavolta si parla non del loro rapporto, ma di quello del mondo verso questo eroe: sembra infatti che in una scena precisa del trailer compaia un murales della maschera di Iron Man con sotto delle candele: alcuni fan su reddit sono riusciti a scovare sotto a quella maschera un altro volto, quello di Tony. Nella foto in negativo infatti si vede bene come sotto alla maschera d’armatura disegnata ci sia il volto dell’uomo (e quindi di Robert Downey Jr.).

Peter Parker ritorna in Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! Il “nostro amichevole Spider-Man di quartiere” decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home vede nel cast Tom Holland e Jake Gyllenhaal girare tra Venezia, Berlino e Londra. Diretto da Jon Watts e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film sarà nelle sale italiane dal 10 luglio. Al cast, che comprende Michael Keaton, Zendaya e Marisa Tomei già presenti nel primo episodio, si aggiungono Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.