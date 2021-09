Il Trono di Zeth Ep. 02: Batman Day, Burn The Witch, Y L’ultimo uomo e molto altro

Seconda puntata de Il Trono di Zeth, dedicata al mito del Cavaliere Oscuro e ai festeggiamenti del Batman Day dello scorso 18 settembre! Ma ovviamente c’è spazio, come sempre per le tante novità del momento, tra comics, manga e graphic novel!



Batman Il Mondo : ( compralo qui ) – Volume speciale per il Batman Day 2021: 14 storie per altrettanti team con Bats in diversi paesi. Originali punti di vista con firme anche molto valide. Interessantissimo per gli amanti di Bats.

: ( ) – Volume speciale per il Batman Day 2021: 14 storie per altrettanti team con Bats in diversi paesi. Originali punti di vista con firme anche molto valide. Interessantissimo per gli amanti di Bats. Batman Amore Folle : ( compralo qui ) – altra interessanteuscita collegata al Batman Day 2021; ritornano le atmosfere della serie animata anni 90 nel racconto del rapporto folle tra Harley e Joker. Dinamico, divertente, ottimo in tutto.

: ( ) – altra interessanteuscita collegata al Batman Day 2021; ritornano le atmosfere della serie animata anni 90 nel racconto del rapporto folle tra Harley e Joker. Dinamico, divertente, ottimo in tutto. US Agent – Fanatico Americano : ( compralo qui ) – arriva finalmente la divertente serie di Priest dedicata a John Walker. Caustica e irriverente, tra redneck, agenzie governative e simboli distorti. Ottimo spunto per conoscere il personaggio.

: ( ) – arriva finalmente la divertente serie di Priest dedicata a John Walker. Caustica e irriverente, tra redneck, agenzie governative e simboli distorti. Ottimo spunto per conoscere il personaggio. Castello di Sabbia : ( compralo qui ) – la graphic novel di Lévy e Peeters da cui è stato tratto OLD di Shyamalan; intenso e profondo, tutta l’evoluzione di una vita racchiusa in una sola giornata su una spiaggia maledetta per 14 persone. Due galassie avanti rispetto al film.

: ( ) – la graphic novel di Lévy e Peeters da cui è stato tratto OLD di Shyamalan; intenso e profondo, tutta l’evoluzione di una vita racchiusa in una sola giornata su una spiaggia maledetta per 14 persone. Due galassie avanti rispetto al film. Marvels – La Meraviglia : ( compralo qui ) – Alex Ross guida diversi team creativi nella tradizione di Marvels, con storie fantastiche che sono in parte What If e in parte spaccati di vita personale dei super che conosciamo. Divertente, non sempre memorabile, ma alcune storie sono ottime.

: ( ) – Alex Ross guida diversi team creativi nella tradizione di Marvels, con storie fantastiche che sono in parte What If e in parte spaccati di vita personale dei super che conosciamo. Divertente, non sempre memorabile, ma alcune storie sono ottime. Capitan America – I primi 80 anni : ( compralo qui ) – ottimo saggio/guida di Marco Rizzo e Fabio Licari alla (ri)scoperta del mito di Cap. 80 anni di storie, analisi, checklist per sapere tutto di un personaggio che è leggenda e fondamento della cultura pop.

: ( ) – ottimo saggio/guida di Marco Rizzo e Fabio Licari alla (ri)scoperta del mito di Cap. 80 anni di storie, analisi, checklist per sapere tutto di un personaggio che è leggenda e fondamento della cultura pop. Vietnam Horror : ( compralo qui ) – Rosi strikes again, coi disegni di Coppola. Qualcosa di antico è stato risvegliato dalla guerra in Vietnam. Non è solo body horror, è anche metaforico, vicino alle atmosfere di Carpenter e Cronenberg. Ottimo!

: ( ) – Rosi strikes again, coi disegni di Coppola. Qualcosa di antico è stato risvegliato dalla guerra in Vietnam. Non è solo body horror, è anche metaforico, vicino alle atmosfere di Carpenter e Cronenberg. Ottimo! Burn The Witch Vol. 1 : ( compralo qui ) – il nuovo divertente manga di Tite Kubo (Bleach), in cui due streghe vengono poste a custodia del “mondo di superficie” contro la minaccia dei draghi. Dinamico e appassionante. Non male.

: ( ) – il nuovo divertente manga di Tite Kubo (Bleach), in cui due streghe vengono poste a custodia del “mondo di superficie” contro la minaccia dei draghi. Dinamico e appassionante. Non male. Y – L’ultimo uomo Vol. 1: (compralo qui) – Il mitico fumetto di B.K. Vaughan e P. Guerra torna a ridosso dell’uscita della serie tv su Disney+. Yorick e la sua scimmietta sono gli ultimi esseri viventi di sesso maschile rimasti al mondo. Un road trip avvincente, come se ne leggono pochi. 11 volumi da avere.

I fumetti imprescindibili del Cavaliere Oscuro per il Batman Day

Ed ecco di seguito alcuni dei migliori fumetti dedicati al Cavaliere Oscuro, imprescindibili per comprenderne la psicologia e l’impatto culturale del mitico personaggio di DC Comics, in occasione del Batman Day 2021.