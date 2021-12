Image annuncia Little Monsters  di Jeff Lemire e Dustin Nguyen

Image Comics ha da poco annunciato l’arrivo della nuova Little Monsters a cui lavoreranno insieme Jeff Lemire e Dustin Nguyen, la stessa coppia di Descender e Ascender.

Si chiamerà Little Monsters la nuova serie che lo sceneggiatore di successo Jeff Lemire e il disegnatore Dustin Nguyen che tornano a lavorare insieme per Image Comics con questa serie. I due hanno già realizzato insieme le due serie collegate Descender e Ascender, da noi pubblicate da Bao Publishing e disponibili su Amazon, e stanno attualmente già collaborando alla miniserie DC Robin e Batman.

L’annuncio dell’uscita di Little Monsters è stato dato dallo stesso Lemire tramite la propria newsletter su Substack.

A partire da Marzo 2022 inizierà Little Monsters, la mia nuova serie Image Comics che ho realizzato insieme al co-creatore di Descender e Ascender Dustin Nguyen!

Questa serie è in lavorazione da più di un anno e ho iniziato a scriverla appena io e Dustin abbiamo chiuso Descender e Ascender. Little Monster segna un netto distacco dalle atmosfere di fantascienza e space-opera di Descender e Ascender. Sarà molto più incentrata sui personaggi, la nuova serie racconterà di un gruppo di ragazzi vampiri sopravvissuti all’umanità e che ora vivono in una Los Angeles in decadenza, rapiti da un mondo fantastico fatto di drammi e innocenti giochi infantili. Quando il loro paradiso andrà in frantumi, la loro innocenza verrà messa alla prova nel momento in cui degli eventi imprevedibili li costringeranno a fare i conti con il loro passato e tra di loro.

Ho descritto la serie come “Il Signore delle Mosche con dei bambini vampiri” e, sebbene sia un paragone piuttosto semplice, è probabilmente il presupposto migliore con cui descrivere la storia. Ci sono alcuni elementi horror, ma si tratta più di un mix di fantasy, fantascienza e horror che ha dato vita ad uno studio su questi bimbi vampiri e su cosa si prova ad essere costretti a vivere un’infanzia eterna.

Vi mostro alcune pagine di preview che Dustin ha realizzato per farvi capire che tipo di nuovo stile ha usato per questa serie.