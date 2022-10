Dopo aver esordito nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe con la sua serie, Kamala Khan, alias Ms. Marvel, si appresta a tornare in scena sul grande schermo, parte di The Marvels, film corale in cui la giovane eroina di Jersey City affiancherà la sua supereroina del cuore, Carola Danvers (Brie Larson), alias Captain Marvel. Il finale della serie dedicata alla tenace eroina adolescente, infatti, ci aveva mostrato un curioso scambio di ruolo tra Ms. Marvel e Carol Danvers, un cliffhanger che sarà il lancio per la nuova avventura del duo ‘marvel’, condizione che ha spinto a interrogarsi su quale sarà il ruolo di Kamala Khan in The Marvels.

Kamala Khan avrà un ruolo centrale in The Marvels, come ha svelato Iman Vellani

Domanda a cui ha risposto l’interprete di Kamala Khan, Iman Vellani, che un’intervista con Entertainment Weekly ha condiviso alcuni piccoli dettagli del suo futuro ruolo. In particolare, quando le è stato chiesto quali sarebbero stati i legami delle diverse protagoniste, la Vellani ha spiegato come il suo personaggio sarà essenziale nelle dinamiche del futuro capitolo del Marvel Cinematic Universe:

Credo che Kamala avrà delle aspettative riguardo a come dovrebbe esser un lavoro di squadra, che le arriva dai fumetti e da tutte le storie che ha sentito sugli Avengers. Quindi, non sarà esattamente come lo ha sempre sognato, e questo penso renderà Kamala la colla che terrà assieme questo gruppo.

Al fianco di Kamala Khan e Carol Danvers, in The Marvels tornerà in aziona anche Monica Rambeau. Apparsa per la prima volta in Captain Marvel, dove era la bambina della migliore amica di Carol Danvers, Monica è stata rivista in azione in WandaVision, dove era stata inviata dallo S.W.O.R.D. a indagare sugli eventi legati alla magia di Wanda, missione al termine della quale acquisiva dei poteri. Sarà interessante vedere come questi tre personaggi riusciranno a trovare un proprio equilibrio, una curiosità che troverà risposta all’uscita di The Marvel, prevista nei cinema americani il 28 luglio 2023.

