In arrivo in alcuni negozi le immagini del telescopio Hubble in mattoncini LEGO

Le immagini più famose degli scatti del telescopio spaziale Hubble sono state ricreate in mattoncini LEGO e saranno installate presso una selezione di 168 negozi LEGO in tutto il mondo, come parte della campagna spaziale LEGO Go Beyond. Sarebbero perfette come sfondo per l’esposizione del set LEGO #10283 NASA Space Shuttle Discovery anche in casa nostra, vero?

La campagna ha preso il via con il lancio del fantastico set LEGO #10283 NASA Space Shuttle Discovery dello scorso 1° aprile, che include sia lo shuttle che il famoso telescopio spaziale Hubble. Il nuovo set è una ricreazione dettagliata della missione STS-31 che è stata lanciata nel 1990 e ha visto lo Shuttle Discovery e i suoi cinque membri dell’equipaggio lanciare il telescopio spaziale Hubble nel cosmo. Da allora, il telescopio spaziale Hubble ha condiviso immagini meravigliose dello spazio profondo, portando a scoperte nell’astrofisica e nell’esplorazione dello spazio.

Clicca qui per acquistare il set LEGO Creator Expert #10283 NASA Space Shuttle Discovery

Il Gruppo LEGO ha scelto tre varianti della famosa immagine dei Pilastri della Creazione e le ha ricreate come opere d’arte multidimensionali in mattoncini, nello stile di un mosaico in bassorilievo e che verranno esposti nei negozi LEGO. Le istruzioni per realizzare a casa una versione domestica dei mosaici saranno a disposizione degli appassionati su LEGO.com/gobeyond.

I cosiddetti Pilastri della Creazione, le cui immagini sono state scattate dal telescopio spaziale Hubble, fanno parte di una regione di formazione stellare attiva all’interno di una nebulosa e nascondono stelle appena nate nelle loro colonne vaporose.

L’ex astronauta della NASA, la dottoressa Kathy Sullivan, che ha fatto parte della missione originale STS-31, che ha preso parte ad un esclusiva sessione di Domanda&Risposta pubblicata su www.lego.com/gobeyond per il lancio del nuovo set spaziale LEGO, ha anche discusso le sue immagini preferite di Hubble:

“Ci sono così tante immagini spettacolari che il telescopio spaziale Hubble è stato in grado di catturare nel corso degli anni. Alcune delle mie preferite includono l’Ultra Deep Field, che ha guardato un piccolo pezzo di cielo e ha trovato infinite galassie; The Light Echo, che cattura il riverbero della luce attraverso lo spazio causato dall’esplosione di una stella; e Pillars of Creation, che guarda una regione dove stanno nascendo le stelle. Ciò che il telescopio è stato in grado di catturare nel corso degli anni è davvero straordinario”

Le strutture saranno installate in negozi LEGO selezionati in tutto il mondo a partire dalla prossima domenica 18 aprile. Per l’Italia i negozi LEGO Certified Store scelti sono:

Milano , Piazza San Babila angolo Corso Monforte 2

, Piazza San Babila angolo Corso Monforte 2 Roma , Via Tomacelli 141/145

, Via Tomacelli 141/145 Torino, Via Roma 367

A partire dallo stesso giorno, saranno disponibili per la visualizzazione e per il download delle istruzioni su LEGO.com/gobeyond.