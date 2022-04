In Immortal X-Men è stato finalmente svelato il nuovo membro del Consiglio Silente. Parte integrante del governo della nuova patria mutante creata da Jonathan Hickman con House of X/Powers of X e X-Men: Pax Krakoa, Krakoa, il Consiglio Silente è un meccanismo essenziale nelle regolamentazione del complesso sistemo politico attualmente in essere nell’universo mutante marveliano. Le posizioni del Consiglio Silente non sono immutabili, come dimostrato da diversi personaggi che ne sono stati parte brevemente, come Jean Grey o Apocalisse, salvo poi lasciare il proprio seggio in concomitanza con grandi eventi della recente storia mutante.

Immortal X-Men #1 svela il nuovo membro del Consiglio Silente

In Immortal X-Men #1, Kieron Gillen affronta la decisione di Magneto di ritirarsi dal suo ruolo di potere nel governo mutante dopo gli eventi della miniserie Il Processo di Magneto, scegliendo di ritirarsi su Arakko, scelta fatta anche sull’onda delle rivelazioni della miniserie Inferno, che ha scardinato il nuovo ordine sociale mutante con una certa durezza.

La decisione di Magneto lascia dunque un seggio vacante che deve essere rapidamente coperto, e Immortal X-Men: svela il nuovo membro del Consiglio Silente. A contendersi questo onore sono stati diversi personaggi: Angelo, Penance, Gorogon, Vulcan, Abigail Brand, Bestia , Selene e Hope Summers. A sostenere la candidatura di quest’ultima è in particolare Exodus, che vede ancora nella donna il messia mutante conosciuto all’epoca della saga di Messiah Complex, ruolo che Hope riveste ancora come membro del team di mutanti incaricati di eseguire i Protocolli di Resurrezione. Nonostante le diverse candidature, alla fine è proprio Hope Summers a ottenere il seggio nel Consiglio Silente dopo una sua richiesta accorata ai membri, venendo accolta con particolare interesse da Sinistro, che vede nella sua presenza un asset importante per i suoi futuri piani, che nel finale dell’albo si rivelano tutt’altro che nobili.