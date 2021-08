La casa editrice RW Goen, tramite i suoi social network, ha annunciato 11 nuove serie manga che andranno ad arricchire il suo catalogo fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Si tratta di titoli tutti inediti nel nostro paese che hanno raggiunto un discreto successo negli anni scorsi in Oriente.

In arrivo 11 nuovi manga da RW Goen

Manwha Collection Extra

BASTARDO / Hulejasig

di Carnby Kim, Youngchan Hwang

Seinen/Thriller/Horror

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…

Dansei Collection

KASAJIRO AFFERRA-TATAMI / TATAMIDORI KASAJIROU

di KOIKE Kazuo, KOJIMA Goseki

Seinen/Storico/Drama/Action

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “afferra tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

Lady Collection

CALLED GAME

di Izumi Kaneyoshi

Shojo/Storico/Drama

Aruna è la principessa del regno B. Un giorno scopre di essere stata promessa in sposa al re del Reame E, una nazione conosciuta per i suoi continui e sanguinosi conflitti. Questa è la storia di una coraggiosa fanciulla che porta con sé segreti e ambizione, in un gioco di troni dove non sono in gioco solo amore e orgoglio, ma la vita stessa.

Hanami Collection

RIDENDO TRA LE NUVOLE / DONTEN NI WARAU

di KARAKARA Kemuri

Shojo/Fantastico/Storico

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?

Gakuen Collection

LA NUOVA VITA DI NIINA / HAJIMARI NO NIINA

di Koyomi Minamori

Shojo/Young/Romantico

Aoyagi Niina ha la particolarità di ricordare la sua vita precedente, quando era una quindicenne di nome Chitose Amamiya. Quando Niina ha dieci anni incontra la persona che amava e che era il suo ragazzo nella sua vita precedente: Itami Atsurou. Quando Chitose è morta, Atsurou ha sofferto molto e continua a soffrirne, incapace di amare nessun’altra. Ma Niina condivide gli stessi sentimenti di Chitose nei suoi confronti ed è determinata a ritrovare il suo amore…

Kokeshi Collection

SINGLE PER SEMPRE? / ZUTTO DOKUSHIN DE IRU TSUMORI?

di OKAZAKI Mari

Josei/romantico/slice of life

Mami ha 36 anni e non è sposata. Il mondo intero sembra continuare a ripeterle che dovrebbe essere infelice. Ma lei è davvero infelice? Ha veramente bisogno di un anello al dito per sentirsi più felice di quanto non sia già, con un lavoro che adora e amici che la supportano? Una raccolta di storie interconnesse che esplora le difficoltà e le gioie di una vita da single attraverso gli occhi di tre ragazzi… ancora nubili!

Tamashii Collection

LA CORTE DEI CENTO DEMONI / HYAKKI YAKOUSHO

di Ichiko Ima

Josei/Supernatural/Mistery

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

Mirai Collection

UNA STANZA DI FELICITÀ / SACHI-IRO NO ONE ROOM

di Hakuri

Un giorno una ragazza di quattordici anni viene rapita. O almeno è quello che la polizia crede. In realtà la ragazza ha provato a fuggire dai violenti genitori e ha trovato rifugio… dal suo stalker, che ora la ospita nel suo appartamento. Per quanto lui continui a pensare di aver commesso un rapimento, la ragazza è felice di quello che è successo e si dichiara a lui, promettendo che, in caso di cattura, si toglieranno la vita insieme.

Horaa Collection

SCHOOL LIVE! / GAKKOU GURASHI

di KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru

Seinen/Horror/ Action

Takeya Yuki ama la scuola. E come non potrebbe? È il posto dove ha scoperto le gioie dei club scolastici. O meglio: di un club in particolare: lo School Life Club. Rii-chan è la presidente, Megu-nee la consulente, e poi c’è la sua amica e compagna Kurumi, sempre presente. Sì, Yuki ama la sua scuola… o almeno è quello che continua a ripetersi. Perché vivere questa menzogna ogni giorno è molto più facile dell’affrontare la realtà di questa particolare “scuola” e la natura delle “attività del club”…

Mirai Collection

HELK Vol. 1 [di 12]

di NANAO Nanaki

Action/Fantasy

Il Re Demone è stato sconfitto, e nel mondo dei demoni è in atto una competizione per incoronare il suo successore. All’improvviso nell’arena appare un individuo muscoloso e arrogante: si tratta di un semplice umano, Helk. Ma farà sul serio? Red Vamirio, uno dei Quattro Re Celesti del mondo dei demoni, non si fida di questo strano individuo apparso dal nulla. Quale sarà il suo segreto? Inizia un’incredibile nuova leggenda!

Ki Supplement

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO / FUKIGEN NO MONONOKEAN

di WAZAWA Kiri

Shonen/Fantastico/Commedia

Ashiya è stato costretto a passare i primi sette giorni di scuola chiuso in infermeria a causa dell’attacco subito da un “mononoke”, una creatura magica, che gli si è incollata addosso. L’unico modo per disfarsi dello strano essere sembra essere in una misteriosa sala da the, il Mononokean. Ma il proprietario del Mononokean è un individuo scostante e molto, molto… particolare. Direttamente dalla serie animata di culto, Goen è orgogliosa di presentare un nuovo, incredibile shonen manga!

Aspettiamo ancora una data di uscita più precisa nell’attesa vi invitiamo a recuperare SAMURAI EXECUTIONER.