In arrivo da Pendragon Game Studio il gioco da tavolo Oceani

Pendragon Game Studio annuncia l’uscita della localizzazione del gioco da tavolo Oceani, prodotto in seguito ad una fortunata campagna Kickstarter.

Oceani, ideato da Nick Bentley, Dominic Crapuchettes, Ben Goldman e Brian O’Neill sarà la principale novità del mese di febbraio dell’editore. Si tratterà di un gioco in scatola per 2-6 giocatori di tipo strategico con meccaniche di hand management e engine building.

In Oceani occorrerà creare una rete di vita marina in un ambiente in continuo mutamento a seconda della profondità in cui deciderete di immergervi. Oceani adatterà in formato gioco da tavolo i complessi ecosistemi marini, riprendendo le caratteristiche delle diverse suddivisioni dell’ambiente marino. La componente di divulgazione scientifica sarà proposta in modo coinvolgente similmente all’esperienza di gioco della serie Evolution, ma pur facendo parte di questa serie, Oceani sarà un gioco in scatola completamente indipendente dai titoli Evolution.

Oceani sarà pubblicato in edizione Deluxe e Limitata: la versione Deluxe, realizzata in occasione della campagna Kickstarter conterrà una serie di migliorie ed upgrade estetici, mentre l’edizione Limitata conterrà invece l’espansione per 5-6 giocatori (presente, ovviamente, anche nella versione Deluxe).

Oceani sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2020 ad un prezzo di 45,00 euro per l’edizione Limitata. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 120 carte Superficie, 89 carte Abissi, 200 Segnalini popolazione, 25 carte scenario, 24 plance delle specie, 1 plancia scogliera, 1 plancia Oceano, 4 Schermi del giocatore, 4 gettoni bonus, 1 carta esplosione del Cambriano, 15 carte Scenario, 10 carte Abissi e il regolamento del gioco.

Insieme a questo gioco in scatola Pendragon Game Studio metterà in commercio anche un set di carte promo esclusive, acquistabili separatamente e che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco e vi condurranno ancora più in profondità.