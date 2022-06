Durante la live Twitch dedicata sul proprio canale, J-POP Manga ha annunciato due nuove opere degli autori Kaiu Shirai e Posuka Demizu. Dopo infatti The Promised Neverland, The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 1 e The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 2 la casa editrice pubblicherà The Promised Neverland – Short Stories e The Promised Neverland – Storie di amici!

In arrivo due nuove storie dell’universo The Promised Neverland

The Promised Neverland – Short Stories è scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu. Si tratta di un volume unico e questa è la sinossi:

Kaiu Shirai e Posuka Demizu, creatori del successo The Promised Neverland, tornano in questo volume per raccontare 5 storie inedite e autoconclusive. Con il suo stile ormai iconico, il duo ci porta all’interno di storie d’azione, sentimento e amicizia. Come racconto finale, inoltre, viene ripreso il finale di The Promised Neverland con tutti i suoi amati protagonisti: Emma, Ray, Norman e i ragazzi di Grace Field’s House possono finalmente godersi l’agognata libertà!

Anche The Promised Neverland – Storie di amici guerrieri sarà un unico volume creato da Kaiu Shirai, Posuka Demizu e Nanao:

Lungo la strada per salvare Emma, condotta a Goldy Pond, dolorosi ricordi del passato riemergono nel cuore di Hugo: un episodio in particolare è per lui indimenticabile. Oltre alla sua storia, anche il passato di Nigel e Gillian viene rivelato, insieme all’incontro segreto tra Sonju e Mujika, in questa raccolta che riunisce racconti sul passato e sui legami che legano tre coppie di amici guerrieri. Presto in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga, la terza novel del mondo di The Promised Neverland che amplia sempre di più l’universo creato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

Il franchise

The Promised Neverland è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha dal 1º agosto 2016 al 15 giugno 2020 concluso con il capitolo 181.

Il manga è arrivato in Italia grazie alla J-POP che aveva annunciato l’acquisto dei diritti il 1º novembre 2017, in occasione del Lucca Comics & Games. La J-POP ha anche pubblicato i due romanzi.

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks, divisa in due stagioni, disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID e su Amazon Prime Video anche doppiati in italiano.

Alla Grace Field House, la vita non potrebbe essere migliore per gli orfani! Sebbene non abbiano genitori, insieme con gli altri bambini e una “mamma” gentile che si prende cura di loro, formano una grande famiglia felice. Nessun bambino viene mai trascurato, soprattutto perché sono tutti adottati dall’età di 12 anni. Le loro vite quotidiane implicano test rigorosi, a seguito dei quali è permesso giocare all’ aria aperta. Emma, Norman e Ray, i protagonisti della vicenda, vivono felici fin dalla nascita in questo accogliente orfanotrofio circondato da un fitto bosco. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga.

Il 18 dicembre 2020 TOHO ha distribuito nei cinema giapponesi il primo film live-action ispirato alla serie manga.