In arrivo Godzilla Card Game, il gioco di carte di Godzilla

Bandai annuncia Godzilla Card Game, un nuovo gioco di carte per Chrono Clash system, in cui i mostri giganti si daranno battaglia in classico stile kaiju.

Godzilla e tutti i Kaiju classici saranno pronti a darsi battaglia in Godzilla Card Game un nuovo gioco di carte edito da Bandai.

Godzilla Card Game, utilizzerà il sistema di gioco Chrono Clash system e presenterà alcuni dei mostri giganti che hanno fatto la storia di questo genere cinematografico, come Mothra, Rodan, King Ghidorah, Jet-Jaguar e moltissimi altri, oltre ovviamente a Godzilla nelle sue varie forme (Mechagodzilla, Space Godzilla, Burning Godzilla…).

Godzilla Card Game sarà un gioco per 2-4 giocatori, dai 6 anni in su, in cui ogni partita durerà circa 30 minuti.

Il gioco, come detto, utilizzerà il sistema Chrono Clash game system, ideato dal designer Ryan Miller e vedrà i mostri giganti impegnati in un’epica lotta per la supremazia del kaiju più potente. Contrariamente ai giochi di carte tradizionali, in cui le azioni sono scandite da turni di gioco definiti, nel Chrono Clash game system i giocatori utilizzeranno una scala di potenza, che determinerà in base alle carte giocate, chi dovrà prendere in mano lo svolgersi del gioco.

Il primo set includerà 4 mazzi base pre costruiti da 50 carte l’uno, a cui si aggiungeranno 16 carte extra e 24 carte giganti. La scatola base conterrà inoltre una tabella con le 4 fasi del gioco, 4 mat di gioco e il manuale delle regole. Nonostante il gioco utilizzi un motore di gioco comune al gioco di carte di Naruto (Naruto Boruto Card Game) i due giochi non saranno compatibili tra loro.

Godzilla Card Game sarà messo in commercio a partire da settembre 2019, ad un prezzo di 49,99$. Bandai organizzerà eventi promozionali nei negozi, come tornei e dimostrazioni, per avvicinare i gruppi di giocatori locali a questo nuovo gioco di carte.