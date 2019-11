In arrivo GunPlaTop, il wargame per giocare con i modellini di Gundam

Tabletop System, un nuovo studio di game design britannico, si appresta a lanciare una campagna Kickstarter per la realizzazione del suo primo prodotto: GunPlaTop, un wargame che permetterà a tutti gli appassionati di Gundam di mettere in tavolo e far scontrare i propri modelli legati al celebre franchise che negli anni Ottanta rivoluzionò il mondo dei robot giganti dell’animazione nipponica.

Quello dei Gunpla, i kit di modellismo della Bandai a tema Gundam che dagli anni Novanta letteralmente spopolano tra gli appassionati (per saperne di più vi rimandiamo a questo esaustivo articolo), è un fenomeno in continua crescita ed era logico che sul web nascessero tutta una serie di regolamenti, per giocare da tavolo con questi bellissimi modellini e rievocare le più importanti battaglie viste in decenni di episodi delle varie serie anime che si sono succedute nel tempo.

Questi regolamenti, la maggior parte dei quali sono mutuati da giochi da tavolo e wargame già esistenti a cui vengono apportate le opportune modifiche, sono usualmente distribuiti gratuitamente dai loro autori, ma in tutta sincerità sono solitamente un po’ zoppicanti e difettano del giusto appeal.

Ecco quindi entrare in scena GunPlaTop, che promette di portare sui tavoli degli appassionati l’emozione che sa regalare un episodio di Gundam, grazie a un regolamento del tutto nuovo e pensato appositamente per riprodurre la frenesia della battaglia tra Mobil Suit. A quanto risulta dal sito web dedicato al prodotto, GunPlaTop sarà ambientato nell’anno 0079 dell’Universal Century Era, durante quindi la Guerra di un Anno, protagonista di Mobile Suit Gundam, la prima serie del franchise, uscita nel 1979.

GunPlaTop sarà un gioco per due/dieci giocatori dai quattordici anni in su e avrà una durata media che andrà dai trenta ai centoventi minuti, a seconda del numero di modelli in gioco e di partecipanti. Il prodotto si presenta più come uno skirmish che un wargame in cui si schierano eserciti di dimensioni spropositate, e prevederà un sistema a punti per la composizione della propria squadra di combattimento.

Sarà possibile schierare qualsiasi modello Gunpla in scala 1/200, 1/114, 1/100 e ovviamente anche le più recenti action figure della stessa scala (come quella che abbiamo recentemente recensito). Il Set Base oggetto della campagna Kickstarter presenterà ben quaranta carte statistiche di Mobil Suit della Guerra di un Anno, più altre venti carte statistiche di Mobil Suit provenienti da altre linee temporali dell’universo Gundam. Non si conosce ancora l’elenco completo dei mech, che dovrebbe essere comunicato a breve.

Il regolamento, oltre alle Stat Card che riporteranno le statistiche di ogni mezzo, prevederà la possibilità di fornire al proprio mezzo fino a due carte upgrade e, ovviamente, un pilota. Questo potrà essere scelto tra quelli disponibili nel Set Base oppure creato secondo quanto riportato nel regolamento. Tre saranno le tipologie di piloti disponibili: Newtype, Builder e Leader. Nella modalità campagna i piloti potranno acquisire nuove abilità, aumentando di livello grazie ai punti esperienza guadagnati in battaglia.

Il sistema di gioco si baserà su una prima fase di pianificazione, nella quale il giocatore dovrà scegliere e posizionare due segnalini corrispondenti alle azioni che intenderà effettuare nel round, quindi si stabilirà l’iniziativa e i modelli si alterneranno nell’attivazione. A seconda di come l’azione evolverà, il giocatore potrà decidere di attivare un modello anche durante il turno dell’avversario, eseguendo così schivate, contrattacchi e così via. Combinando i segnalini fra loro sarà possibile inoltre ottenere tantissime azioni diverse.

Saranno quattro le modalità di gioco disponibili: duello (consigliata per le prime sessioni di gioco), torneo (consigliata con tanti giocatori), schermaglia (consigliata per i più esperti, ogni giocatore controllerà tre Mobil Suit) e campagna (consigliata per i gruppi di gioco stabili, è la modalità più coinvolgente e strategica).

Il Set Base, esclusivo della campagna Kickstarter, conterrà i seguenti materiali (che potrebbero aumentare grazie agli streatch goal):

60 carte Mobil Suit

70 Segnalini

16 carte pilota

16 carte upgrade

8 carte “Colpo di scena”

8 carte “danno collaterale”

16 dadi

1 regolamento

1 porta token di plastica rigido

Attenzione! Se non fosse finora chiaro, il gioco prevederà che i giocatori mettano in campo i Gunpla acquistati separatamente, il Set Base non comprenderà alcun modello di Mobil Suit. Un Guntank in combattimento con alcuni Magella-Attack

Un’informazione importante, per chi fosse interessato a questo progetto, è reperibile nella pagina delle FAQ del sito. Alla seguente domanda:

“Poiché Gundam è una IP di proprietà di Sunrise/Bandai, c’è la preoccupazione che durante il finanziamento del Kickstarter il prodotto finisca nel girone infernale dei diritti di sfruttamento e che subisca un’ordinanza di cessazione dello sviluppo. A quel punto, i soldi impegnati nel finanziamento saranno persi e nessun prodotto sarà consegnato.”

Tabletop System risponde:

“Siamo in contatto con Sunrise dall’aprile 2019. Ci dispiace ma al momento non possiamo diffondere ulteriori dettagli.”

Il fatto che siano in contatto con Sunrise e che si siano mossi per attivare un Kickstarter fa ben sperare, ma al momento qualche preoccupazione resta. Speriamo che alla partenza della campagna di finanziamento si abbiano informazioni più dettagliate.

La campagna Kickstarter per GunPlaTop partirà il 20 gennaio 2020 e avrà termine il 19 febbraio 2020.