In arrivo il film di Bakuten!!

Il sito ufficiale di Bakuten!! (Backflip!!) l’anime originale sulla ginnastica artistica maschile distribuito da Crunchyroll in simulcast con il Giappone, ha annunciato che il franchise godrà di un film, previsto per la primavera del 2022.

Questa l’illustrazione speciale che verrà distribuita in Giappone insieme al terzo volume Blu-ray Disc/DVD, che includerà un codice seriale per un evento in streaming con i membri del cast Shimba Tsuchiya e Kaito Ishikawa, più un esclusivo drama CD:

Bakuten!!: a proposito dell’anime

Bakuten!! è uno dei tre titoli anime di Fuji TV che fanno parte del progetto “Zutto Ouen. Project 2011+10…” creato per sostenere ciascuna delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima nel 2021, decimo anniversario del Grande Terremoto del Giappone orientale. Gli altri due titoli sono un lungometraggio anime originale Hula Fulla Dance ambientato a Fukushima e un adattamento cinematografico anime del romanzo Misaki no Mayoiga di Sachiko Kashiwaba ambientato a Iwate.

L’anime è ambientato nella città di Iwanuma, nella prefettura di Miyagi, ed è incentrato su una squadra di ginnastica ritmica del liceo. La storia segue le vicende di Shōtarō Futaba il quale, affascinato dalla ginnastica dopo averla vista al terzo anno di scuola media, si unisce alla squadra di ginnastica ritmica della sua nuova scuola superiore Sōshūkan High School, soprannominata “Ao High”. Fa amicizia con il suo compagno di scuola Ryōya Misato, che ha guadagnato la fama come ginnasta durante la scuola media.

Toshimasa Kuroyanagi (The Great Passage) ha diretto l’anime presso ZEXCS. Toshizo Nemoto (Log Horizon stagione 2, Macross Delta, Last Hope) era responsabile della composizione e degli script della serie. Il creatore del manga My Little Monster Robico ha disegnato i disegni dei personaggi originali, mentre Yūki Shibata (Kimi ni Todoke 2, Magical Sisters Yoyo & Nene, After the Rain) ha disegnato i disegni dei personaggi per l’animazione ed è stato anche il principale direttore dell’animazione. Fumiaki Kouta è stato il direttore dell’animazione per la ginnastica ritmica. Yuki Hayashi ha composto la musica. La band Centimillimental ha eseguito la sigla di apertura Seishun no Enbu (The Dance of Youth), e i wacci hanno eseguito la sigla di chiusura Anata ga Iru (You Are Here).

