In arrivo il Kickstarter di Sushi War: Laser Battle

CosplaYou tornerà a farci divertire con il sushi, dopo il successo del suo Sushi War! All you can Hit! è in arrivo la campagna Kickstarter per Sushi War: Laser Battle.

Il sushi è ormai entrato a far parte del nostro lessico alimentare, sono infatti lontani i giorni in cui la stragrande maggioranza degli italiani storceva il naso all’idea di ingerire del pesce crudo. Oltre che largamente apprezzata questa pietanza si rivelerà in grado di divertire i suoi giocatori in questa nuova incarnazione del gioco da tavolo Sushi War.

Sushi War Laser Battle sarà un gioco in scatola per 2-4 giocatori (età 7+, 30 minuti), contraddistinto da una componente di destrezza e da un po’ di strategia. In Sushi War: Laser Battle i giocatori dovranno sfidarsi a colpi di bacchette nel tentativo di afferrare quanti più ingredienti possibili (rappresentati da dei dadi) con lo scopo di riuscire a completare più ricette.

I giocatori dovranno non solo dimostrare grande tecnica e destrezza impilando i dadi nel modo richiesto, ma potranno anche utilizzare questi ultimi come proiettili per abbattere le torri dei propri avversari, generando così una furiosa guerra a colpi di sushi.

Sushi War: Laser Battle prevederà diverse modalità di gioco grazie alle Carte Sfida, che permetteranno ai giocatori di mettere in difficoltà gli avversari, ribaltando letteralmente gli equilibri di gioco in modo dinamico.

Il gioco si differenzierà dalla precedente iterazione con alcune nuove meccaniche tra cui quella delle bacchette laser. Queste particolari bacchette luminose vi permetteranno di interagire in maniera unica con i dadi del gioco, aggiungendo ulteriori elementi di strategia ad ogni partita.

La campagna di crowdfunding di Sushi War: Laser Battle sarà ospitata sulla piattaforma Kickstarter e partirà a fine settembre. CosplaYou non ha ancora comunicato la data precisa dell’inizio della campagna, per informazioni e anticipazioni su questo nuovo titolo dell’editore perugino vi invitiamo a seguire i loro canali social.