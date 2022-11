Zashisu è il titolo del nuovo manga in fase di realizzazione di Masanori Morita, già conosciuto per essere l’autore, fra gli altri, del manga Rookies. Il mangaka ha inizialmente anticipato su Twitter, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale, che il suo nuovo manga serializzato sta per essere pubblicato. L’autore ha anche aggiunto di aver completato e consegnato il suo primo manoscritto per questa sua nuova serializzazione “per la quarta volta nella sua carriera di mangaka“.

Morita ha anche tenuto a precisare che Zashisu non sarà un sequel o uno spinoff di uno dei suoi lavori precedenti. Ma che tipo di manga sarà Zashisu, e cosa sappiamo fino ad ora?

In arrivo Zashisu, il nuovo manga di Masanori Morita (Rookies)

Masanori Morita aveva già anticipato, nel corso di novembre 2020, che aveva già realizzato un primo manoscritto per un capitolo di un suo nuovo manga, che sarebbe stato poi serializzato. Il mangaka aveva anche riflettuto sul momento in cui ci sarebbe stato l’annuncio ufficiale della sua nuova opera in corso di realizzazione. Ora, a distanza di due anni esatti, Masanori Morita ha potuto rivelare qualche dettaglio in più sulla sua nuova opera, incluso il titolo: Zashisu, per l’appunto.

Morita ha creato il manga Rookies, che a sua volta ha ispirato una serie televisiva live-action nel 2008 e il film Rookies: Graduation del 2009. Il manga Rokudenashi Blues di Morita ha poi ispirato un film animato del 1992 e l’anime omonimo del 1993.

Morita è anche autore del manga Beshari Gurashi del 2005, che si è concluso a marzo 2015. Il manga ha ispirato un adattamento della serie televisiva live-action che è stato presentato per la prima volta a luglio 2019.

Il 24° numero della rivista Grand Jump di Shueisha ha rivelato pochi giorni fa che il nuovo manga horror di Morita si intitolerà Zashisu e che verrà pubblicato nel primo numero del 2023 della rivista, che uscirà il 7 dicembre.