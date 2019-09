In arrivo il set Lego UCS Imperial Star Destroyer

Lego ha annunciato il set 75252 - Imperial Star Destroyer che vi permetterà di costruire l'imponente nave spaziale di Darth Vader.

La linea Ultimate Collectors Series (UCS) di Lego è pronta a far battere i cuori di migliaia di appassionati di Star Wars, grazie all’annuncio del set 75252 – Imperial Star Destroyer, l’ultimo modello che andrà ad aggiungersi alla prestigiosa serie da collezione.

I set della serie UCS sono costruzioni di altissimo livello e di grande formato che portano ad un livello successivo l’esperienza Lego, riproducendo fin nei minimi dettagli ogni aspetto del modello a cui sono ispirati.

Il set 75252 – Imperial Star Destroyer vi permetterà di assemblare la nave imperiale di classe I Devastator. Questo vascello spaziale oltre ad essere stato la nave di Darth Vader ha fatto la sua comparsa nella saga cinematografica nella Battaglia di Scarif (Rogue One), Episodio IV, V e VI.

75252 – Imperial Star Destroyer sarà un set di considerevoli dimensioni (44 cm di altezza, 110 cm di lunghezza e 66 cm di larghezza e 37 cm di altezza senza supporto) e costituito da ben 4784 pezzi che occorreranno per assemblare la possente nave spaziale da guerra caratteristica forma a punta di freccia.

Il modello replicherà il massiccio armamento presente sulla sua superficie, permettendovi di ricostruire in scala ridotta le caratteristiche torrette girevoli e l’inconfondibile radar. A corredo di questo incredibile modello da collezione sarà possibile trovare anche la consueta targhetta che accompagna tutti i modelli della serie UCS, dotata di informazioni sulla nave, 2 minifigure imperiali (un Ufficiale Imperiale e un membro dell’equipaggio) ed un piccolo modello in scala della Tantive IV, la nave spaziale ribelle catturata all’inizio di Episodio IV.

Per rendere giustizia alle dimensioni di questa costruzione Lego ha realizzato questo video. Oltre a darvi la possibilità di vedere più da vicino la struttura interna del modello, nel video, il Senior Designer Henrik Andersen mostra il processo creativo dietro la realizzazione di questo gigantesco set.

75252 – Imperial Star Destroyer sarà inizialmente disponibile in esclusiva per i clienti Lego VIP a partire dal 18 settembre 2019 ad un prezzo di 699,99 euro. Potete acquistare il set al seguente link.