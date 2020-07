In arrivo la capsule collection THUN Titti & Silvestro

THUN dedicherà una nuova capsule collection a Titti & Silvestro, amatissimi e longevi personaggi dei Looney Toons, nati nel 1942 per il cinema e approdati sul piccolo schermo negli anni ‘60. L’azienda altoatesina specializzata in oggetti in ceramica e articoli da regalo renderà protagonista l’iconico duo dei cartoni animati con una serie di oggetti che faranno la gioia dei collezionisti.

La capsule collection THUN Titti & Silvestro sarà composta da dieci articoli che renderanno omaggio alle caratteristiche più distintive dei personaggi che, dopo anni di inseguimenti e colpi di scena, potranno finalmente godersi una meritata pausa, venendo immortalati in piccoli oggetti d’arte.

I personaggi della collezione sono realizzati in ceramica bocciardata con la palette colori tenui e pastello propria dei canoni stilistici THUN che hanno reso celebri le creazioni di questa azienda. Titti & Silvestro sono rappresentati anche in pose che richiamano alcuni degli elementi iconici del marchio: gli appassionati ritroveranno quindi elementi come i “cuoricini”, ricorrenti nelle creazioni THUN. La collezione promette di abbracciare così tematiche e valori cari all’azienda come l’allegria, la sorpresa e la gioia nel ricevere un dono.

Non solo ceramiche decorate a mano, ma anche accessori come portachiavi, mug smaltate e shopper: la collezione abbraccerà così momenti diversi e occasioni diverse per celebrare e condividere occasioni speciali.

La capsule collection THUN Titti & Silvestro non solo ribadirà l’interesse di Thun per il mondo del collezionismo e dell’oggettistica, ma sarà la prima serie nata dalla nuova collaborazione tra THUN e Warner Bros. Consumer Products: questa collaborazione porterà allo sviluppo di un progetto di comunicazione incentrato sui personaggi più iconici del marchio americano e volto a trasmettere positività, gioia e condivisione.

La collezione THUN Titti & Silvestro sarà disponibile a partire dal 15 luglio presso i punti vendita e i negozi monomarca Thun; in alternativa potete trovarla anche su Amazon a questo link.