L’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime, l’adattamento dell’omonima light novel (Tensei shitara Slime Datta Ken) di Fuse e Mitz Vah, proseguirà con una terza stagione (vi ricordiamo che le prime due sono già disponibili su Crunchyroll). Vediamo più nel dettaglio.

Annunciata la terza stagione dell’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime

Le avventure di Limur e dei suoi compagni continueranno ben presto nella terza stagione dell’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime! L’annuncio è stato dato durante la proiezione anticipata del film That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond in Giappone e per ora poche sono le informazioni rivelate. L’account Twitter del franchise ha però pubblicato la prima key visul che potte vedere qui sotto:

A proposito del film

Il film That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond è stato annunciato nel settembre del 2021 e debutterà ufficialmente in Giappone questo mese (recuperate il trailer a questo nostro articolo). Il film racconta una storia originale scritta dall’autore delle light novel di Slime, Fuse, sarà prodotto dallo Studio 8 e vedrà il ritorno del cast dell’anime.

Questa la trama:

Un’antica cospirazione aleggia su un misterioso potere chiamato “Queen” a Raja, un piccolo Stato a ovest di Tempest. Quando uno slime divenuto Re Demone chiamato Limur Tempest si incontra con Hiiro, un sopravvissuto della razza degli ogre, inizia un’avventura densa di personaggi. La forza dei legami verrà messa alla prova!

L’anime e il manga

L’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime si compone di due stagioni, entrambe disponibili su Crunchyroll. La prima stagione è stata animata e prodotta dallo studio di animazione 8 Bit ed è andata in onda da ottobre 2018 a marzo 2019 per un totale di 24 episodi. L’anime è stato diretto da Yasuhito Kikuchi, con Atsushi Nakayama come assistente alla regia, Kazuyuki Fudeyasu ha composto la serie, Ryouma Ebata ha disegnato i personaggi e Takahiro Kishida si è occupato dei mostri. Elements Garden ha composto la musica. La seconda stagione dell’anime ha debuttato a gennaio.

L’anime è basato sulla serie di light novel giapponesi fantasy scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah. A marzo 2021 sono stati pubblicati diciassette volumi. Kodansha ha pubblicato l’adattamento manga mentre in Italia è edito dalla casa editrice Star Comics con il nome Vita da slime.