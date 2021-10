In arrivo l’anime di Atelier of Witch Hat

Fonti accreditate online su Twitter riportano che la serie manga fantasy Atelier of Witch Hat, scritta e disegnata da Kamome Shirahama ed edita in Italia per Planet Manga (acquistate il primo volume su Amazon) riceverà l’adattamento anime.

Al momento non sono state diffusi ulteriori dettagli, pertanto attendente assieme a noi le future informazioni.

Atelier of Witch Hat: di cosa parla il manga

Atelier of Witch Hat è serializzato attraverso la rivista di Monthly Morning Two (Kodansha) dal 2016 e narra le vicende di Coco, una ragazzina sognatrice e figlia di una sarta che aspira a diventare una strega. Tuttavia, poichè soltanto coloro che possiedono il potere innato della magia possono usarla, si vede costretta abbandonare il sogno, o quasi. Un giorno, infatti, incontra un mago di nome Qifrey e dopo aver realizzato come egli usa la sua magia (disegnando rune con inchiostro magico), Coco accidentalmente evoca un incantesimo che trasforma sua madre pietra.

La ricezione del manga è stata tanto significativa da ricevere importanti nomination e buoni piazzamenti in premi come il Kono Manga ga Sugoi! e Kodansha Manga Award. Non a caso a luglio 2018 i primi tre volumi del manga avevano toccato le 700.000 mila copie stampate, mentre a settembre i primi quattro avevano già superato il milione.

Atelier of Witch Hat: altro sul manga

Il manga è edito in Italia per Planet Manga con i primi 8 volumi disponibili. In Giappone l’opera si compone al momento, invece, di 9 tankobon.

La serie vanta uno spin-off intitolato Witch Hat Kitchen, scritto e disegnato da Hiromi Sato da novembre 2019 attraverso Monthly Morning Two, e al momento si compone di tre volumi: