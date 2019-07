In arrivo le bambole da collezione degli X-Men con la linea Barbie X Marvel

Barbie, la bambola icona di stile e moda, celebra gli 80 anni della Marvel realizzando un personalissimo tributo a tre personaggi leggendari dell’universo degli X-Men: Mystica, Tempesta e Fenice Nera. L’omaggio realizzato da Barbie non poteva che essere sotto forma di bambole, infatti Mattel realizzerà tre Barbie speciali per la linea Gold Label in edizione […]

Barbie, la bambola icona di stile e moda, celebra gli 80 anni della Marvel realizzando un personalissimo tributo a tre personaggi leggendari dell’universo degli X-Men: Mystica, Tempesta e Fenice Nera.

L’omaggio realizzato da Barbie non poteva che essere sotto forma di bambole, infatti Mattel realizzerà tre Barbie speciali per la linea Gold Label in edizione limitata numerata, dedicate alle tre figure iconiche.

Mattel inizialmente era partita da una rosa di 10 eroine tra le quali scegliere, ma grazie alla collaborazione con Marvel sono state selezionate queste tre protagoniste, poiché si tratta di tre personaggi profondamente amati dai fan.

Storm Barbie Doll, Mystique Barbie Doll e Dark Phoenix Barbie Doll saranno tre Barbie da collezione ideate da Bill Greening insieme al Barbie Signature Team.

Le bambole avranno corpi completamente posizionabili grazie ai diversi punti di articolazione e riprodurranno fedelmente il design iconico delle tre mutanti, fin nei minimi dettagli.

Storm Barbie Doll riprenderà il design del personaggio apparso per la prima volta in Giant-Size X-Men #1 nel 1975 e universalmente riconosciuto come il costume quintessenziale del personaggio. In questa versione Tempesta è famosa per il suo look total black maestoso ed elegante, con dettagli dorati. La Signature Doll avrà un aspetto teatrale dato dal mantello e dal contrasto tra colore della pelle con i capelli argentati.

Mystique Barbie Doll riprodurrà il costume iconico di Mystica, rielaborazione più moderna del suo outfit storico del 1978. La bambola farà mostra del suo splendido incarnato azzurro in contrasto con il rosso fuoco dei suoi capelli e il bianco del suo caratteristico vestito, sul quale trionferà una riproduzione della sua cintura di teschi.

Dark Phoenix Barbie Doll ritrarrà Jean Grey nella sua incarnazione più potente e primordiale. Le parti dorate del costume si sovrapporranno alla tuta integrale rossa, sulla quale svetta trionfante il simbolo della Forza Fenice, mente la fusciacca dorata che Jean porta in vita sarà bloccata da un pendente che riprodurrà il simbolo di Fenice.

Le tre Barbie dedicate alle X-Men possono essere già pre ordinate sul sito ufficiale di Barbie e saranno disponibili a partire dal 18 ottobre 2019. Le bambole avranno un prezzo di 54,99$ l’una, oppure 147,99$ per la confezione speciale Marvel Barbie Dolls Gift Set che le conterrà tutte e tre.