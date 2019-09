In arrivo le novità Need Games! di settembre 2019

In questa news abbiamo raccolto le novità Need Games! annunciate a settembre.

Settembre sta per volgere al termine, ma sono in arrivo molte novità Need Games! che andranno a rinforzare l’offerta ludica dell’editore. Le novità in uscita riguarderanno le linee editoriali 7th Sea, Vampiri: la Masquerade, Tails of Equestria, Avventure nella Terra di Mezzo. L’editore milanese ha svelato anche i dettagli dietro al Jumpstart Kit di Cyberpunk Red.

Le novità Need Games! di settembre riguarderanno diversi contenuti di espansione di giochi conosciuti e amati dal pubblico italiano. A vedere gli scaffali dei negozi saranno 7 tra giochi ed accessori, di cui 4 dedicati a Vampiri: la Masquerade. Ad eccezione del Jumpstart Kit, la cui data di uscita non è stata ancora comunicata, tutte le altre novità Need Games! saranno disponibili a partire dal 28 settembre 2019.

7th Sea

Impero della Mezzaluna, per 7th Sea: Seconda Edizione, sarà un volume a colori, formato cartonato, di 208 pagine. In questo supplemento dedicato al misterioso impero troveranno posto nuovi Background, Vantaggi, Storie e Stregonerie e i duelli di poesia, una nuova meccaniche di gioco. L’ambientazione di Théah sarà ampliata ulteriormente con l’introduzione di cinque nuove nazioni: Anatol Ayh, Ashur, Persis, Sarmion e L’Ottavo Mare.

Impero della Mezzaluna avrà un prezzo di 39,90 euro.

Vampiri: la Masquerade

I giocatori di Vampiri quinta edizione potranno aggiungere alla loro collezione i volumi Camarilla e Anarcici. Questi due nuovi supplementi tematici affronteranno la lore dietro a questi due schieramenti di cainiti.

Camarilla sarà un dossier, in formato cartonato, da 200 pagine che racchiuderà tutte le informazioni necessarie per conoscere fin nei minimi dettagli (e nei più oscuri segreti) questa società segreta. Anarchici, in formato cartonato da 200 pagine, analizzerà sotto forma di reportage giornalistico il mondo dei fratelli non allineati, che per via del loro temperamento e credo preferiscono opporsi alle rigide norme imposte dalla società.

I due volumi avranno un costo di 39,90 euro l’uno.

Per chi desiderasse acquistare i due volumi insieme, Need Games! realizzerà anche un elegante confezione Slipcase pensata per conservare il manuale base in versione Standard (link Amazon) e i due volumi di espansione. La Slipcase sarà venduta separatamente ad un costo di 12,90 euro.

A completare gli annunci legati a Vampiri: la Masquerade ci sarà anche un set di dadi, composto da 20 dadi da 10 (13 dadi d10 customizzati neri 2 dadi normali d10 5 dadi fame d10) realizzati appositamente per questo gioco di ruolo.

Il set di dadi speciali avrà un prezzo di 20,00 euro.

Tails of Equestria

Il ritorno di pony di terra, pegasi e unicorni in questa nuova avventura Il Festival delle Luci, ambientata a Umberfoal.

I giocatori dovranno avventurarsi in questa terra misteriosa, irta di pericoli per cercare di aiutare gli abitanti di Umberfoal a compiere il loro rito magico più antico: il Festival delle Luci.

Il Festival delle Luci sarà un’avventura a colori di 56 pagine in formato brossurato adatta per pony di livello da 2 a 5.

Il Festival delle Luci avrà un prezzo di 39,90 euro.

Avventure nella Terra di Mezzo

Bosco Atro: La Campagna impegnerà i giocatori di Avventure nella Terra di Mezzo in una saga epica, la storia narrata dalla campagna avrà infatti una durata di 30 anni.

Questa imponente campagna fornirà ai giocatori la possibilità di ritagliarsi un angolo personale nella Terra di Mezzo, lasciando totale libertà alla compagnia su quali avvenimenti partecipare direttamente.

Bosco Atro: La Campagna sarà un volume cartonato a colori di 144 pagine e avrà un prezzo di 34,90 euro. Per giocare questa campagna sarà necessario avere la Guida Regionale: Rhovanion (link Amazon).

Cyberpunk Red

Qualche giorno fa Need Games! ha annunciato la localizzazione di Cyberpunk Red, nuova incarnazione dello storico titolo di fantascienza R. Talsorian Games. Il primo contenuto a venire presentato al pubblico italiano sarà il Jumpstart Kit.

Cyberpunk Red Jumpstart Kit sarà una scatola introduttiva del gioco che conterrà: il Manuale d’Ambientazione, 6 personaggi pre generati, un riassunto delle regole principali, 2 fustelle con le miniature in cartone e un set di dadi ufficiali di Cyberpunk (il set conterrà 6 d6 e un d10).

Se siete curiosi di scoprire di più su Jumpstart Kit, potete leggere la nostra recensione in due parti (parte 1 e parte 2).

Il Jumpstart Kit di Cyberpunk Red sarà distribuito in esclusiva da Asmodee Italia e disponibile in formato digitale e fisico nel primo trimestre del 2020.