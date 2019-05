In arrivo nuovi set di Minifigure Lego, c’è anche Spider-man!

Diffuse da Lego le foto ufficiali dei nuovi pack tematici di minifigure in uscita questa estate.

Sono state diffuse le prime immagini dei nuovi minifigure character packs, che Lego metterà in commercio questa estate.

I minifigure character pack sono delle confezioni tematiche speciali che, come si evince dal nome, contengono solo minifigure complete di accessori. Queste confezioni speciali non sono da confondersi con le bustine delle serie Minifigure, si tratta infatti di un’altro prodotto che offre ad un prezzo contenuto personaggi complementari ai vari set.

In tal senso questi blister non sono certo una novità per gli appassionati dei mattoncini, poiché in passato Lego ha prodotto dei pack legati alle sue linee Ninjago, Nexo Knight, City, Lego Movie, ecc…

I nuovi pack tematici, in uscita questa estate, saranno dedicati alle linee: Ninjago, City e Spider-Man: Far from Home.

Il set 40342 – Ninjago Minifigure Pack conterrà una minifigure del ninja del fuoco Kai, Clutch Powers, Pyro Snake e Ice Samurai. All’interno del blister troverete anche alcuni pezzi per assemblare un supporto per le armi dei personaggi.

Alla linea City sono dedicati due pack di minifigure, uno a tema esplorazione spaziale ed uno balneare.

Nel pack 40345 – City Mars Exploration, troverete un mini laboratorio di analisi, una ricercatrice, un ingegnere e due astronauti con due diverse tute spaziali.

Il pack 40344 – City Summer Party conterrà 4 minifigure (un tuffatore, un surfer e due bagnini). Nel blister saranno compresi anche i pezzi necessari a costruire un piccolo carretto dei gelati e la minifigure di un pappagallo e di un granchietto.

A Spider-Man: Far from Home sarà dedicato il pack 40343 – Marvel Spider-Man Far From Home Minifigure Pack. Il blister conterrà tre minifigure (Spider-Man, Ned e Maria Hill) un drone, un’armatura ed una teca.