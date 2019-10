In arrivo su Sky il canale Cartoon Network Lego Days

Dal 18 al 27 ottobre 2019 il canale 608 di Sky diventerà Cartoon Network Lego Days, un canale tematico dedicato esclusivamente agli show targati Lego.

Anche quest’anno torna Cartoon Network Lego Days, il canale tematico dedicato all’animazione targata Lego. Gli appassionati di Ninjago e tutti gli show Lego non rimarranno delusi dalla programmazione tematica di questo canale.

Dal 18 al 27 ottobre 2019 sintonizzandosi sul canale 608 di Sky, Cartoon Network +1 diventerà la casa dei celebri mattoncini, con una programmazione interamente dedicata agli show di animazione ed ai film targati Lego. Il pop up channel ospiterà le ultimissime produzioni tv Lego, come le nuove serie in prima tv assoluta Jurassic World e Ninjago – I segreti dello Spinjitzu proibito.

La serie Jurassic World, in onda a partire dal 18 ottobre tutti i giorni alle ore 18:30, sarà ispirata alle vicende della celebre saga cult cinematografica a cui lego ha dedicato un’intera linea (Link Amazon | Link Lego) e narrerà le avventure in puro stile Lego, all’interno del parco a tema dinosauri più famoso del mondo.

In Ninjago – I segreti dello Spinjitzu proibito (Link Amazon | Link Lego) ritroveremo i ninja alle prese con le fazioni malvagie Viper Pyro, Samurai e i Blizzard Samurai. In questo nuovo ed avvincente arco narrativo, ambientato nel deserto di Doom e nel Regno di Never- Realm, i ninja dovranno esplorare una misteriosa piramide e fare fronte ad un’antica minaccia.

I segreti dello Spinjitzu proibito sarà trasmesso a partire dal 20 ottobre, tutti i giorni, alle 20:35.

Oltre alle due serie in prima tv durante i Cartoon Network Lego Days la programmazione prevederà ogni giorno, alle ore 21:00, uno dei molti TV movie Lego, come ad esempio Aquaman e la Justice League, Batman e i problemi di famiglia, Lego Scooby-Doo – Fantasmi a Hollywood, Lego DC Super Hero Girls: Scuola per Super Cattive e moltissimi altri.

Per finire il palinsesto del canale tv dedicherà ampio spazio anche a Unikitty (Link Amazon | Link Lego) con una selezione degli episodi più divertenti, a Lego Friends (Link Amazon | Link Lego) e alle 5 amiche di Heartlake City, Lego City (Link Amazon | Link Lego) e ovviamente tutte le stagioni di Ninjago.

Il canale Cartoon Network Lego Days è disponibile, a partire dal 18 ottobre 2019, per tutti gli abbonati Sky che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia.