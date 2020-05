In arrivo Talisman: Star Wars, il grande classico vola in una galassia lontana lontana

Usaopoly (The Op) ha annunciato Talisman: Star Wars. Questa nuova edizione di Talisman sta per approdare sui tavoli degli appassionati di questo titolo e in questa nuova versione del gioco omaggerà Star Wars e le vie della Forza.

The Op non è nuova a operazioni simili, infatti questa azienda statunitense specializzata in giochi su licenza ha già avuto modo di misurarsi con Talisman, realizzando nel 2019 Talisman: Kingdom Hearts Edition (link Amazon) e Talisman: Batman Super-Villains Edition (link Amazon).

Queste edizioni speciali del classico gioco da tavolo di esplorazione fantasy hanno visto la luce nel 2019 in seguito ad un accordo stretto con Games Workshop per la realizzazione di nuove edizioni di Talisman tematizzate con popolari licenze.

In Talisman: Star Wars i giocatori (da 2 a 6) dovranno esplorare la galassia di Star Wars attraverso luoghi iconici e interagendo con alcuni dei personaggi più amati della saga e del franchise.

I giocatori potranno scegliere tra 12 personaggi tra cui Luke Skywalker, Darth Vader, Rey, Kylo Ren, il Conte Dooku e Obi-Wan Kenobi. Come in ogni edizione di Talisman anche in Talisman: Star Wars ogni personaggio sarà accompagnato da una miniatura in plastica

corrispondente.

In questa edizione l’esplorazione dell’iconico tabellone concentrico porterà i giocatori a farsi largo per tutta la galassia sino al confronto finale con l’Imperatore Palpatine. Una volta al cospetto del potente Signore dei Sith i giocatori potranno scegliere se affrontarlo, oppure sedere al suo fianco e cedere alle lusinghe del Lato Oscuro.

Talisman: Star Wars sarà distribuito, in inglese, nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa a partire da questo autunno ad un prezzo indicativo di 59,99 dollari.

All’interno di ogni scatola di Talisman: Star Wars sarà possibile trovare: Carte Incontro, Carte Forza, Carte Mercato, Carte Personaggio, Carte Tracciatore Sith, Crediti della Repubblica, Tabelle delle statistiche, 6 dadi a sei facce, 12 miniature (Rey, Ahsoka Tano, Conte Dooku, Darth Maul, Darth Vader, Ezra Bridger, Kylo Ren, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Mace Windu, Grande Inquisitore, Settima Sorella), il tabellone di gioco e il regolamento.