In arrivo un Game Show di Uno

Secondo Variety, è in arrivo un nuovo game show basato sul popolare gioco di carte di Mattel Uno.

La potenziale serie dedicata al popolare gioco di carte Uno proviene dalla divisione televisiva del produttore di giochi Mattel insieme a Ben Silverman, Howard T. Owens e Greg Lipstone di Propagate e John Quinn. Silverman, Owens, Lipstone e Quinn serviranno tutti come produttori esecutivi. Nessuna rete è attualmente collegata.

In una recente dichiarazione, Adam Bonnett, produttore esecutivo di Mattel Television, che sta guidando il progetto di sviluppo per il azienda, ha dichiarato quanto segue:

“Uno è il gioco più popolare al mondo ed è un appuntamento fisso nella cultura pop, rendendolo il franchise ideale per costruire un reality game show. Ben, Howard, Greg e John hanno una profonda esperienza in contenuti non scritti e sono i partner perfetti per aiutarci a trasformare Uno in una serie televisiva per tutta la famiglia.”

“The Uno Game Show”, conterrà quattro squadre che si affronteranno per diventare il campione di Uno. La serie senza sceneggiatura includerà la partecipazione del pubblico, sfide fisiche, curiosità e altri elementi creativi.

Silverman e Owens hanno recentemente dichiarato:

“Uno è un gioco amato che intrattiene le persone in tutto il mondo da generazioni. Siamo entusiasti di collaborare con Mattel e John Quinn per trasporre il gioco per la televisione e pensiamo che “The Uno Gameshow “sarà perfetto per tutta la famiglia.”

Tra i programmi più famosi di Propagate troviamo “Charmed“, “Running Wild with Bear Grylls” e “Chopped”. Quinn, nel frattempo, è stato produttore di programmi televisivi come “The Price Is Right“, “Match Game” e “Let’s Make a Deal“.

Celebrando il suo 50° anniversario il prossimo anno, Uno è attualmente disponibile in più di 80 paesi. Mattel ha recentemente annunciato diverse nuove versioni del gioco classico, tra cui Uno Nothin ’But Paper, il primo mazzo Uno che ha rimosso il cellophane dalla sua confezione ed è ora riciclabile al 100%.