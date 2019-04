In arrivo un gioco di ruolo dedicato ad Altered Carbon

Dopo la serie tv uscita su Netflix ispirata al libro di Richard K. Morgan, ora il mondo distopico di Altered Carbon arriverà anche come GDR cartaceo.

Per chi non lo conoscesse, Altered Carbon è il titolo del primo romanzo di una trilogia fantascientifica scritta da Richard K. Morgan, che racconta le avventure di Takeshi Kovacs, ex appartenente alla resistenza. Ambientato nel 2384, la scoperta di un raro materiale ha permesso la creazione delle pile corticali, dove viene salvata la memoria della persona. In questo modo, i corpi diventano delle custodie che i ricchi possono cambiare a proprio piacimento.

Dopo la serie tv uscita su Netflix (che vedeva come protagonista Joel Kinnaman, mentre nella seconda stagione cambierà aspetto in Anthony Mackie), ora il mondo distopico di Altered Carbon arriverà anche come gioco di ruolo cartaceo. Se ne occuperà Hunters Entertainment, che produrrà dei libri GDR basati sulla serie tv (e con contenuti legati anche alla seconda stagione).

Il gioco sarà curato anche da Joe LeFavi di Genuine Entertainment, già visto dietro al gioco di ruolo di Dune di Gale Force Nine. Sappiamo ben poco sul sistema di gioco, ma attendiamo ulteriori dettagli con l’arrivo del progetto Kickstarter, che dovrebbe partire tra qualche mese. Il manuale di gioco sarà rilasciato sia in PDF che in versione cartacea nel 2020, e nel resto del mondo sarà distribuito da Renegade Game Studios. Per capire l’ambientazione, ecco la sinossi del primo libro:

Nel XXV secolo la possibilità di digitalizzare la propria coscienza e trasferirla in un altro corpo è diventata realtà. È ciò che avviene a Takeshi Kovacs, un ex soldato che si ritrova suo malgrado in un corpo “nuovo” a Bay City – una metropoli in piena decadenza, in mano a politici arroganti e spacciatori di droghe sintetiche – per far luce su un omicidio. Le indagini lo trascinano nei meccanismi perversi di una società che ha snaturato il senso della vita e della morte, una società per cui gli individui sono solo pedine in un gioco condotto da chi si può permettere l’immortalità.