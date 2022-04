L’autrice di Blue Period, Yamaguchi Tsubasa, pubblicherà un manga one-shot autoconclusivo completamente nuovo e indipendente rispetto alla sua serializzazione attuale edita in Italia per J-POP.

Il one-shot prende il titolo di Jinya e sarà diviso in due capitoli; il primo pubblicato il 25 aprile 2022 all’interno del numero 6 di Monthly Afternoon (Kodansha), mentre il secondo e finale il 25 maggio sul numero 7 della medesima rivista.

L’autrice è ancora saldamente a lavoro su Blue Period per il quale pubblica ogni mese un nuovo capitolo attraverso la rivista di Kodansha.

Blue Period: manga, anime, di cosa parla

Il manga di Blue Period è un seinen di genere scolastico scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi. Serializzato sulle pagine della rivista Afternoon di Kodansha dal 24 giugno 2017, al momento si compone di 11 volumi. In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice J-POP per un totale di 9 volumi pubblicati fino ad ora.

Vi è stata una prima trasposizione del manga in anime a cura dello studio di animazione Seven Arcs. Per quanto riguarda i membri dello staff, Masunari Kouji (Kamichu!, Kokoro Library) supervisiona i lavori mentre Asano Katsuya (Yu-Gi-Oh! VRAINS) è il direttore della serie. Yoshida Reiko (La ricompensa del gatto, La forma della voce) sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Shitaya Tomoyuki (Food Wars, Bakuman) si sta occupando del character design.

La prima stagione è andata in onda da ottobre a dicembre 2021 e in Italia è disponibile con sottotitoli su Netflix.

I membri del cast sono: Hiromu Mineta nel ruolo del protagonista Yatora Yaguchi, Yumiri Hanamori sarà Ryuji Ayukawa, la compagna di classe di Yatora, Daisuke Yamashita (già conosciuto per il ruolo di Midoriya in My Hero Academia) interpreterà Yotasuke Takahashi, Kengo Kawanishi sarà Haruka Hashida e Yume Miyamoto sarà Maki Kuwana.