Per quanto riguarda l’adattamento anime, la prima stagione è andata in onda da aprile a giugno 2016, la seconda è stata trasmessa da ottobre a dicembre 2016, infine la terza stagione dell’anime ha debuttato nell’aprile 2019. Annunciata la quarta stagione.

Crunchyroll Italia ha trasmesso l’anime in contemporanea al Giappone:

Buttato fuori dal suo orfanotrofio e mezzo morto di fame, Nakajima Atsushi incontra due strani uomini. Uno di loro, Dazai Osamu, sta cercando di affogarsi in un fiume alla luce del sole. L’altro, l’occhialuto Kunikida Doppo, se ne sta nervoso sulla riva mentre sfoglia un quaderno. Entrambi fanno parte dell’Agenzia di Detective Armati, che si dice risolva casi di cui nemmeno la polizia o l’esercito possono occuparsi. Atsushi finisce per accompagnarli in una missione per eliminare una tigre mangia uomini che sta terrorizzando la popolazione…

Nella città virtuale di Yokohama ci sono individui che portano il nome dei Bungo, i “sommi scrittori”, che possiedono poteri sovrannaturali legati al proprio nome. Sta per cominciare la battaglia tra questi misteriosi poteri!