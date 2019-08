In Arrivo un nuovo set BrickHeadz Lego dedicato ad Halloween

In arrivo il set nuovo set Lego BrickHeadz 40351 - BrickHeadz Ghost dedicato ad Halloween

La linea BrickHeadz di Lego si arricchirà presto di un nuovo set dedicato ad Halloween con il set 40351 – BrickHeadz Ghost.

BrickHeadz è una serie di set Lego, lanciata nel 2016 (e mezza in commercio nel 2017) che riproduce alcuni personaggi in versione pixel art 3D.

Tra i vari personaggi che sono stati realizzati negli anni la linea ha visto fare la comparsa di, tra gli altri, Batman, Iron Man, Kylo Ren, Rey, Topolino e moltissimi altri personaggi iconici di cinema e serie tv. In questo senso questa linea è nata come una serie che vuole andare a posizionarsi nello stesso segmento di mercato occupato da altri collezionabili simili, come ad esempio le figure da collezione come i Funko Pop!.

Recentemente la linea ha iniziato a realizzare anche alcuni soggetti dedicati alle varie festività dell’anno come l’ape innamorata di San Valentino, il coniglietto pasquale, la strega, il tacchino del Ringraziamento, ecc….

Il set 40351 – BrickHeadz Ghost sarà dedicato alla festività di Halloween e raffigurerà un simpatico fantasmino bianco. Si tratterà del terzo set BrickHeadz, prodotto nel 2019, dedicato alle festività e andrà ad aggiungersi al 40349 – Valentines Day Puppy (San Valentino) e al 40350 – Easter Chick (Pasqua).

40351 – BrickHeadz Ghost sarà composto da un totale di 136 pezzi, che vi permetteranno di assemblare il fantasma, la lapide e gli accessori da posizionare sulla basetta del modello. Il set sarà disponibile a partire dal 1 settembre 2019 e avrà un prezzo di 9,99 €.