In arrivo una montagna di novità da Giochi Uniti

In questi giorni la casa editrice Giochi Uniti ha annunciato una serie di interessanti novità in arrivo, sia per il mercato dei giochi da tavolo sia per quello dei giochi di ruolo. Vediamole insieme.

Cacciatori di Mostri

Il primo annuncio effettuato da Giochi Uniti riguarda la localizzazione e distribuzione in Italia del gioco da tavolo Carnival of Monsters, del celebre Richard Garfield, il cui titolo italiano sarà Cacciatori di Mostri.

Si tratta di un gioco di card drafting per 2-5 giocatori, dai 12 anni in su e della durata di 45 minuti a partita. I giocatori impersoneranno degli imprenditori di un settore dello spettacolo molto particolare: l’esposizione di mostri. Ogni stagione, il gioco ne conta otto, il pubblico sarà interessato a una tipologia di mostro ed sarà compito dei giocatori portare i più spettacolari esemplari davanti ai loro occhi. Per vincere la partita bisognerà collezionare i giusti mostri, svolgere obiettivi segreti e guadagnare, o meglio non perdere, monete d’oro. L’uscita è prevista per il mese di settembre 20211

Exit – Il Gioco

Per la linea di escape room da tavolo Exit (potete trovare i titoli della serie a questo link Amazon), che conta già undici titoli in italiano e tre librogame, Giochi Uniti propone tre nuove mirabolanti avventure in uscita in questo 2021.

I primi due titoli tra queste nuove uscite sono di livello principiante, due perfetti introduttivi per entrare nel mondo di queste escape room a colpi di enigmi e indovinelli. In volo verso l’ignoto trasporterà i giocatori nei panni di un equipaggio d’areo alle prese con una terrificante tempesta che sta mettendo a repentaglio la loro vita. Ne La casa dei misteri, invece, nei panni d’invitati in una casa trasformata in un escape room da tre investigatori, i giocatori ben presto scopriranno che la sfida a uscire si svolgerà in modalità impreviste. Infine, per i veterani della serie che hanno già avuto modo di completare in precedenza altre avventure della serie, Giochi Uniti propone Furto sul Mississippi, una sfida che porterà i giocatori sulle rive della patria del Jazz per risolvere un caso a bordo di un battello a vapore. La sfida è di livello esperto, ex pro.

Carcassonne

Per il classico gioco da tavolo Carcassonne, giunto quest’anno al suo ventesimo anniversario (potete acquistare l’edizione limitata per il ventennale a questo link Amazon), Giochi Uniti propone la celebre espansione Abbazie e Borgomastri con una nuova grafica. Inoltre, presto giungerà anche l’ottava espansione, l’ultima mancante delle principali, Bazar, Ponti e Castelli. Potete trovare tutte le precedenti espansioni a questo link Amazon.

Starfinder

Per il gioco di ruolo carta e penna Starfinder Giochi Uniti presenta un nuovo manuale d’approfondimento: Spazio Vicino. Questo volume conterrà tante regole per approfondire le culture dello spazio vicino, nuovi archetipi, opzioni temi e tanto altro ancora. Potete trovare tutto lo scibile di Starfinder a questo link Amazon.

Adventure Games

Giochi Uniti ha annunciato anche l’arrivo, per il periodo natalizio del 2021, anche due nuovi Adventure Games, la linea di giochi da tavolo che si ispira ai videogiochi punta e clicca. In queste avventure, i giocatori scoprono la storia, esplorano e interagiscono con l’ambiente circostante tramite il supporto del libro e costruiscono il proprio finale.

In Grand Hotel Abaddon i giocatori impersoneranno quattro ospiti di un antico Hotel, che commemora i cinquant’anni di un tragico incendio. Questo luogo ha un’importanza particolare per ognuno dei protagonisti ed è inoltre oggetto di controversi pettegolezzi sulla presenza di fantasmi.

Appena entrati saranno accolti con calore dalla proprietaria, ma il momento d’allegria dura ben poco. In un lampo di terrore le luci si spengono, un’inquietante campana rintocca e le porte del salone vengono bloccate. Da qui in poi la storia è nelle mani dei giocatori

Ne L’Isola Vulcanica i giocatori impersoneranno un gruppo di studenti, che s’imbarcano in un’escursione per indagare sulla relazione tra alcune attività di contrabbando e calamità naturali. Pare che a ogni operazione criminale corrisponda una calamità e si vocifera che ben presto la banda di contrabbandieri colpirà ancora nei pressi di un’ampia gola sull’isola…

Potete trovare i precedenti titoli di Adventure Games a questo link Amazon.