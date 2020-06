In arrivo Valraven, il nuovo gioco di The World Anvil

Grazie alla collaborazione con Black Box Games, The World Anvil sta per rendere disponibile un nuovo progetto chiamato Valraven: Le Cronache del Sangue e del Ferro, un GDR ambientato in un mondo fantasy e oscuro, nel quale uomini e creature combattono una battaglia eterna per la conquista del campo di battaglia.

“La guerra sta per iniziare, e scure ombre si preparano a calare sulle vostre truppe. Siete pronti a serrare i ranghi con i vostri compagni?”

Scritto dal Alberto Tronchi, illustrato da Tommaso Lucchetti e Zakuro Aoyama, e con art direction di Daniel Comerci, Valraven si rifà alle atmosfere di Berserk di Kentaro Miura, unite a quelle del videogioco Dragon Age di Ea Games e ai racconti de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George Martin.

I giocatori i ritroveranno ad interpretare i membri di una compagnia di mercenari in fuga dalle ombre di un passato oscuro, diretti verso la luce di un futuro decisamente diverso e, forse, luminoso.

Come il precedente gioco frutto della collaborazione tra The World Anvil e Black Box Games Evolution Pulse Rinascita, anche Valraven utilizzerà il nuovo sistema di gioco Monad Echo, elaborato per l’occasione per gestire i vari temi temi portanti del setting dell’intera avventura, come le numerose situazioni di battaglia, le dinamiche della compagnia mercenaria e la gestione delle varie fazioni coinvolte nella battaglia.

Il gioco sarà disponibile tramite un quickstart gratuito a partire da Giugno 2020, che sarà possibile trovare e scaricare direttamente dal negozio online di The World Anvil Publishing, ma dopo l’Estate sbarcherà direttamente su Kickstarter con un’edizione deluxe a tiratura unica e tanto altro ancora!