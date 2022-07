L’universo fumettistico di Black Panther è pronto a espandersi: è infatti in arrivo Wakanda, nuova miniserie in cinque numeri che fungerà da antologia per raccontare le storie dei personaggi secondari (ma ugualmente importanti) che hanno avuto a che fare con T’Challa. Tra questi la sorella Shuri e la sua nemesi Killmonger.

In arrivo la nuova miniserie a fumetti Wakanda

Nel primo numero, in arrivo nelle fumetterie americane il 12 ottobre, il focus narrativo è proprio su Shuri e sulle avversità da affrontare in assenza di Black Panther (che nella serie regular ha deciso di andare in esilio). Shuri dovrà provare cosa significhi proteggere il Wakanda dalle forze del male, onorando il potere che ha avuto.

Il numero in questione sarà scritto da Stephanie Williams e disegnato da Paco Medina. Come diramato nella nota stampa Marvel Comics, scrittori e artisti acclamati in tutto il settore si uniranno per raccontare storie inedite e adrenaliniche. A seguito dei recenti eventi dell’epica run di John Ridley su Black Panther, T’Challa non è più il benvenuto nella terra che un tempo governava.

Ecco cosa recita la sinossi: Chi è questa orgogliosa nazione senza il suo re? Questa nuova ed entusiasmante miniserie risponde a questa domanda e ad altre ancora, poiché ogni numero mette in luce un diverso personaggio wakandiano amato dai fan, che si ribella per proteggere la sua grande nazione in nuove ed entusiasmanti storie realizzate da un’ampia gamma di creatori.

Ogni numero della miniserie conterrà al tempo stesso una raccolta indicata come “Storie delle Black Panthers”, concentrandosi si tutti i Wakandiani che hanno avuto l’onore e l’onere di indossare il mantello, fregiandosi del titolo di Re.

Tornando invece al futuro di Wakanda sul grande schermo, il regno sarà di nuovo messo in scena in Black Panther 2, in arrivo nelle sale a novembre. Di recente sono state leakate in rete le immagini del villain, ovvero Namor, Atlantideo che nei fumetti si è più volte scontrato con il regno del Wakanda.