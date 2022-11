The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Pokémon chiamata Zenit Regale, che sarà pubblicata in tutto il mondo a partire dal 20 gennaio 2023.

La nuova espansione introdurrà diversi stili artistici inediti e illustrazioni peculiari, con particolare enfasi sulle carte con illustrazione speciale. All’interno di essa sarà presente anche il set Galleria di Galar da 70 carte: queste avranno come protagonisti Pokémon normali, Pokémon-V, Pokémon-VMAX, Pokémon-V ASTRO e carte Aiuto con illustrazioni speciali, che metteranno in risalto l’unicità di ciascun mostriciattolo tascabile e personaggio raffigurato. Sarà possibile trovare, tra tutte le carte disponibili, anche Mewtwo-V ASTRO, Darkrai-V ASTRO e Zoroark di Hisui-V ASTRO.

Inoltre, grazie a un nuovo tipo di illustrazione composta, gli Allenatori potranno anche collezionare e combinare nove diverse carte della Galleria di Galar per formare un’immagine più grande.

Il set Zenit Regale sarà così composto:

17 Pokémon-V;

Cinque Pokémon-VMAX;

Otto Pokémon-V ASTRO, tra cui Zacian-V ASTRO e Zamazenta-V ASTRO;

Tre Pokémon Lucenti: Charizard cromatico, Charjabug cromatico ed Eternatus cromatico.

Come ogni nuova espansione che arriva sul mercato, anche per quest’ultima saranno disponibili diversi prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse : include 10 buste dell’espansione Zenit Regale, una carta con illustrazione speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco;

: include 10 buste dell’espansione Zenit Regale, una carta con illustrazione speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco; Collezione Regieleki-V o Regidrago-V : include quattro buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale e una carta gigante di Regieleki-V o Regidrago-V nonché una carta promozionale olografica di un Pokémon senza regola speciale;

: include quattro buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale e una carta gigante di Regieleki-V o Regidrago-V nonché una carta promozionale olografica di un Pokémon senza regola speciale; Miniscatole da collezione : ciascuna include due buste dell’espansione Zenit Regale e un foglio di adesivi;

: ciascuna include due buste dell’espansione Zenit Regale e un foglio di adesivi; Collezione speciale Pikachu-VMAX : include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V;

: include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V; Scatole da collezione : ciascuna include cinque buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar;

: ciascuna include cinque buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar; Collezione con spilla Rillaboom, Cinderace o Inteleon : include tre buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente;

: include tre buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente; Collezione premium con tabellone di gioco Morpeko-V UNIONE : include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, quattro carte Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante;

: include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, quattro carte Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante; Collezione premium con statuina Zacian cromatico o Zamazenta cromatico: include 11 buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale di Zacian-V cromatico o Zamazenta-V cromatico, una statuina cromatica e una spilla cromatica corrispondenti, e un set di bustine protettive

Collezione Regieleki-V o Regidrago-V e Set Allenatore Fuoriclasse

Collezione con spilla Cinderace, Inteleon, Rillaboom

