In Cina apre un parco a tema Paramount. Tra le aree una dedicata a Star Trek

Un parco a tema Paramount da 8 miliardi di dollari sarà costruito sulle rive del lago Dianchi nel sud-ovest della provincia dello Yunnan, la capitale Kunming. A dare la notizia Variety, il quale ha anche svelato che il parco divertimento includerà anche un resort Paramount di 643 acri. Il progetto è sostenuto dalla Xindu Company, la Guanjiang Group, azienda di Kunming che produce materiali da costruzione, e la China’s State Development & Investment Corporation (SDIC), la più grande holding statale di investimenti del paese, con una licenza di ViacomCBS per utilizzare gli asset tematici della Paramount e altre proprietà.

Tutti i dettagli sul parco a tema Paramount in Cina

L’intero complesso di Kunming sarà grande più di cinque volte e dieci più costoso di quanto si era pensato inizialmente in un rapporto ufficiale di valutazione ambientale creato l’anno scorso. Secondo quel documento il progetto sarebbe costato 782 milioni di dollari e si estendeva su circa 120 acri.

Per quanto riguarda il resort Paramount si estenderà su un’area di 643 acri rendendolo il terzo più grande resort a tema di Hollywood in Cina, dopo Shanghai Disneyland, che conta 963 acri, e l’Universal Beijing Resort di 990 acri.

Le dimensioni sono aumentate perché il parco a tema Paramount fa parte di un più ampio progetto di sviluppo che cerca di rafforzare i legami culturali tra la Cina e il sud-est asiatico, secondo un piano quinquennale del governo pubblicato di recente su il sito ufficiale del Comitato Nazionale di Gestione del Turismo di Kunming Dianchi. Tra le entità coinvolte una filiale dell’Accademia centrale di belle arti cinese, un centro di ricerca artistica del sud-est asiatico e un gruppo di undici musei d’arte internazionali che presentano opere provenienti dai dieci paesi dell’ASEAN e dalla stessa Cina, oltre a edifici residenziali e altre strutture pubbliche.

Quali sono le aree tematiche del parco? Ce ne saranno 6, senza contare i negozi e ristoranti e gli spettacoli, tra cui uno a tema acquatico. Adventure City e Wonderland vanteranno giostre da brivido, comprese quelle marchiate con le IP di Mission Impossible e Un colpo all’italiana. Ci sarà un’area “Peanuts” ispirata all’iconico cartone animato di Charles Schultz, un’area con dinosauri e giostre da brivido e design ispirato a Dinotopia di James Gurney, e una sezione a tema Star Trek Final Frontier (recuperate su Amazon il Blue-Ray di Star Trek Beyond).

A differenza di Disney e Universal, la Paramount è entrata nel business dei parchi a tema all’inizio degli anni ’90, comprando una catena esistente di cinque parchi a tema dalla King’s Entertainment, che ha poi ribattezzato come propria. Questi sono stati poi venduti nel 2006.

L’interesse della Paramount per i parchi a tema si è da allora riacceso. Il resort di Kunming è il terzo dello studio attualmente in lavorazione, dopo un progetto a Incheon, in Corea del Sud, che spera di aprire il prossimo anno e un parco a Londra nel 2023.

La costruzione dovrebbe durare circa 42 mesi, con l’obiettivo di un completamento a giugno 2024.