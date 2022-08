Abituati all’aspetto più eroico di Star Wars, la serie dedicata all’agente ribelle Cassian Andor potrebbe rappresentare un cambio di prospettiva che potrebbe giovare non poco al franchise. I film al cinema ci hanno sempre abituati a un contesto fortemente eroico, che per quanto capace di mostrare momenti difficili manteneva comunque un tratto di speranza, tendenza che è stato invertita da Rogue One, in cui invece i toni oscuri e socialmente oppressivi dell’Ascesa dell’Impero hanno segnato un profondo cambio di percezione narrativa, ereditato ora da Andor, serie pequel della pellicola. Andor, sotto diversi aspetti, sarà differente dalle altre produzioni seriali di Star Wars, dovendo dare un preciso ritratto di un periodo così travagliato per la continuity del franchise.

Cassian Andor

Secondo Tony Gilroy, Andor sarà diverso dalle altre serie di Star Wars per la sua particolare complessità

Ambientato tra Obi-Wan Kenobi e Rogue One, Andor è la storia di come Cassian Andor, l’agente ribelle interpretato da Diego Luna nel film spin-off di Gareth Edwards, sia divenuto uno dei migliori operativi dell’Alleanza Ribelle. Oltre a svelarci il passato di Cassian, la serie ha come obiettivo quello di raccontare la nascita della Ribellione, enfatizzando anche l’importanza di personaggi rimasti spesso in secondo piano negli eventi principali della saga, come Saw Gerrera o Mon Mothma.

Per raggiungere questo scopo era necessario un giusto compromesso tra la durata di Andor, che sappiamo già esser di due stagioni da dodici episodi l’una, e la caratterizzazione precisa di ogni personaggio. Non è un caso che Andor sia, a oggi, la serie di Star Wars con il maggior numero di episodi, che consentono quindi di dare un più ampio respiro alla trama, come ha specificato Tony Gilroy, showrunner di Andor, a SFX Magazine:

“Abbiamo dovuto far fronte anche a questo, 190 parti di dialogo nei primi dodici episodi, con più trenta personaggi di cui dobbiamo curarci e che porteremo dalla prima alla seconda metà. I primi tre episodi sono abbastanza contenuti, avviene tutto nello stesso posto nell’arco di tre giorni. E poi, quando inizia il quarto episodio, abbiamo cominciato ad aggiungere personaggi e il mondo è diventato improvvisamente molto, molto grande”

