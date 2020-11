In Cucina con Ciccio, disponibile il ricettario di Cicciogamer89

In Cucina con Ciccio, il primo libro di ricette scritto dal noto youtuber Cicciogamer89, disponibile da oggi 12 novembre in libreria.

Chi non conosce Cicciogamer89? Il suo nome all’anagrafe è Mirko Alessandrini, ma per tutti è ormai Ciccio, come un nome che si dà a un amico di lunga data: dal 2012 lo youtuber intrattiene infatti il pubblico di tutta Italia con i suoi video di gameplay, che gli sono valsi oltre tre milioni di iscritti al suo canale. Mirko (o Ciccio) realizza quindi video dedicati al mondo dei videogame, ma non solo. Cicciogamer89 ha già all’attivo da qualche anno anche alcuni video dedicati alla cucina, appartenenti proprio alla rubrica “In cucina con Ciccio” e, da oggi, sarà possibile provare a ricreare le sue ricette attraverso il suo ricettario per bambini e ragazzi dal titolo omonimo.

In Cucina con Ciccio è disponibile da oggi 12 novembre in libreria, in un cartonato da centoventi pagine che raccoglie le ricette dello youtuber in maniera scanzonata, con lo stile che il suo giovane pubblico conosce e segue da tempo. I divertenti video di cucina di Cicciogamer89, che talvolta toccano anche punte di novecentomila visualizzazioni, vengono racchiusi così in un ricettario completo in cui sarà possibile trovare le pietanze più disparate.

Il ricettario è edito da Magazzini Salani e contiene alcune delle ricette preferite del noto youtuber che realizza così antipasti, primi, secondi e dolci: dai burger ai supplì, dai mini sandwich ai maritozzi alla panna, il tutto contornato dall’umorismo di Ciccio che in questi anni lo ha reso celebre. Cicciogamer89 spazia dal mondo dei videogame, che per primi lo hanno consacrato su YouTube, a quello della cucina, con In Cucina con Ciccio, primo ricettario per bambini e ragazzi scritto da uno youtuber.

Non resta che indossare il grembiule, scegliere la propria ricetta preferita e mettersi ai fornelli.