In base ad alcune recenti rivelazioni parrebbe che il mondo di Daredevil: Born Again potrebbe andare a scontrarsi con quello di Spiderman, generando alcuni sviluppi davvero inaspettati per i fan del MCU. E’ almeno un anno che si parla del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, aprendo la strada a questo nuovo sviluppo narrativo proprio in Spiderman: No Way Home, per poi continuare ad apparire anche nella serie She-Hulk: Attorney At Law ed Echo su Disney Plus.

Da dove hanno tratto l’ispirazione di Daredevil: Born Again?

L’amore e l’interesse sia verso il personaggio che, in particolar modo, verso questo attore, deriva dalla serie in tre stagioni targata Netflix, la quale è riuscita a delineare le gesta di un personaggio che adesso si prepara a tornare nuovamente sugli schermi. Daredevil: Born Again sarà quindi il palcoscenico a lui dedicato, con un’insieme di episodi che in base a quanto suggerito in questi giorni potrebbe avere qualcosa a che fare anche con l’universo di Spiderman.

Il titolo stesso di questo nuovo arco narrativo televisivo si ricollega all’omonima serie di fumetti, anche se i fan storici sono piuttosto dubbiosi su quelle che saranno le basi narrative del progetto, dato che Born Again venne ampiamente sfruttato per la terza stagione di Netflix (ovviamente con le dovute reinterpretazioni ed alcuni cambiamenti, mantenendo comunque gli eventi principali alla base del racconto), vedendo in Shadowland una continuazione più coerente.

Restando, quindi, sul tema Shadowland, se Daredevil: Born Again andrà a basarsi sul serio su questi fumetti, allora un confronto negativo con Spiderman non sarà troppo lontano. Nella storia cartacea, infatti, abbiamo un Daredevil posseduto dalla Bestia della Mano, e in procinto di prendere il controllo su Hell’s Kitchen. A tentare di fermarlo troviamo alcuni supereroi tra cui anche Spiderman (dato il loro primo contatto nel film suddetto non risulterebbe troppo strana come svolta). Un incontro diretto fra questi due risulterebbe molto interessante per i fan dell’MCU, anche se non c’è alcuna conferma di ciò all’orizzonte.

L’offerta di Disney Plus