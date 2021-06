In Giappone arrivano le maschere anti COVID-19 commestibili

Sappiamo che quando i giapponesi ci si mettono, riescono a sfornare una serie di idee una più stramba dell’altra. Ancora un volta sono riusciti a dimostrare che il loro estro creativo non ha limiti, creando la prima maschera anti COVID-19 commestibile ispirata al Melon Pan!

Mask Pan: la prima maschera anti COVID-19 commestibile

Il Melon Pan è un tipico prodotto dolciario da forno giapponese, prodotto con un impasto aromatizzato al melone e ricoperto da un sottile strato croccante di biscotto. Prende il suo nome dalla somiglianza con i meloni di Cantalupo e oggi ne esistono svariati tipi.

La nuova maschera anti COVID-19si chiama Mask Pan, letteralmente “pane maschera”, e non solo sembra un vero e proprio Melon Pan, ma lo è davvero!

Le Mask Pan sono state create dal laboratorio sperimentale gestito dagli specialisti del massaggio alla testa Goku no Kimochi The Labo, che ha quattro saloni in tutto il Giappone e uno a New York, in risposta ai desideri di tre studenti universitari amanti del pane di Fukuoka e Okinawa, che hanno detto di aver sognato di potere sentire sempre il profumo del pane al melone.

A fornire il pane per la “prima maschera facciale commestibile del mondo” è Melon de Melon, una popolare catena di Melon Pan con sede a Tokyo e filiali sparse in tutto il paese.

Ora, la domanda che sorge spontanea è: ma le Mask Pan proteggono dal COVID-19? La risposta è sì. Queste maschere commestibili sono state effettivamente testate dall’Unitika Garmentec Research Institute, un istituto di test di terze parti per maschere.

Secondo i risultati del test, la Mask Pan al melone fornisce un livello di protezione che è lo stesso o migliore delle maschere disponibili in commercio. Quindi la Mask Pan può effettivamente essere utilizzata come maschera anti COVID-19, sebbene il suo aspetto possa suscitare qualche perplessità iniziale. Per ora, però, l’azienda mira a rilasciare il prodotto senza troppi pensieri, come “la maschera più felice del mondo per realizzare i sogni degli amanti del pane”.

Le Mask Pan saranno vendute esclusivamente online dal 10 giugno, in confezioni da cinque per 1.800 yen (13,49 euro).

