In lavorazione il secondo film di Tomb Raider con Alicia Vikander

Secondo quanto diffuso in queste ore da Eurogamer sembra che il sequel di Tomb Raider, reboot cinematografico della serie che racconta le vidende della giovane archeologa Lara Croft, sia già in lavorazione. MGM e Warner Bros hanno assunto la sceneggiatrice Amy Jump (conosciuta per lo più per il film Free Fire con Brie Larson) assieme ad altri collaboratori e a Ben Wheatley. Confermato inoltre il ritorno di Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft.

Il film vedrà come produttori Graham King (Bohemian Rhapsody, Tomb Raider) e Elizabeth Cantillon. La notizia stupisce i fan in quanto la prima pellicola, ispirata vagamente al primo videogioco reboot uscito nel 2013, non aveva raggiunto le aspettative di critica e botteghino. Inoltre numerosi erano i rumors che vedevano l’attrice Alicia Vikander restia a tornare sul set nel ruolo di Lara Croft.

Tutto adesso sembra invece confermato: probabilmente il successo ottenuto dal terzo capitolo della saga videoludica, Shadow of the Tomb Raider, ed il fatto che questo personaggio sia ormai entrato nell’immaginario collettivo dei fan del genere (considerando che il primo gioco della serie originale è uscito nel 1996, più di 20 anni fa) ha permesso la messa in cantiere di questa produzione.

Nessuna notizia riguardante la trama è stata ad oggi diffusa ma seguendo la falsa riga dei giochi probabilmente questo sequel vedrà di nuovo Lara Croft, ora più consapevole delle sue capacità e possibilità, alle prese con la Trinity, la malvagia agenzia che si cela dietro a tutti i problemi che affliggono la protagonista.

Tomb Raider è una serie di videogiochi d’avventura nata nel 1996 e pubblicata inizialmente da Eidos Interactive che racconta le vicende dell’archeologa Lara Croft, cacciatrice di tesori e ricercatrice di antichi manufatti che spesso si rivelano dotati di poteri arcani e antichi. Questa tematica nel film è stata notevolmente ridotta (cosa che invece era presente nelle pellicole con Angelina Jolie) in cambio di un approccio maggiormente concentrato sui temi della scienza e della tecnologia.