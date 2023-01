Il catalogo televisivo di Prime Video è destinato ad espandersi ancor di più. La piattaforma di streaming realizzerà due serie TV basate rispettivamente su Bitch Planet e Sex Criminals, noti fumetti della Image pubblicati nel 2013 e 2014. A occuparsi degli adattamenti ci penseranno Matt Fraction e Kelly Sue DeConnick, pronti a finalizzare un nuovo contratto con Prime Video.

Bitch Planet e Sex Criminals diventeranno serie TV

Date le tematiche adulte e violente dei fumetti, la piattaforma di streaming è sembrata la destinazione naturale per le serie TV come accaduto con The Boys e Invincible. Scritto da Matt Fraction e disegnato da Chip Zdarski, Sex Criminals segue le vicende di Suzie, una bibliotecaria, e Jon, un attore, che si incontrano a una festa e finiscono a letto insieme, per poi scoprire di avere la capacità di congelare il tempo quando raggiungono l’orgasmo. Mentre la loro relazione si sviluppa, i due decidono di rapinare la banca in cui lavora Jon nel tentativo di salvare la biblioteca di Suzie dal fallimento. La serie a fumetti è composta da 31 numeri, mentre nell’ottobre del 2020 è arrivato uno speciale one shot.

Bitch Planet è invece un fumetto distopico femminista, scritto da Kelly Sue DeConnick e illustrato da Valentine De Landro, che segue un gruppo di donne inviate in una prigione fuori dal pianeta perché “non conformi”. Secondo DeConnnick, la serie è “nata da un amore profondo e duraturo per i film di sfruttamento e sulle donne in prigione degli anni ’60 e ’70”. Sia Sex Criminals che Bitch Planet sono stati accolti da recensioni positive. Sex Criminals è stata anche nominata per il Premio Hugo 2015 per la migliore storia grafica, ma non ha avuto successo. La serie è stata composta da 10 numeri.