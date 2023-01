L’universo animato di Avatar: The Last Airbender, serie statunitense trasmessa su Nickelodeon dal 2005 al 2008, potrebbe espandersi con un nuovo show in arrivo nel 2025. L’indiscrezione è arrivata in questi giorni dal portale Avatar News secondo cui Paramount e Avatar Studios sono attivamente al lavoro su un nuovo show che fungerà da sequel di Avatar: La leggenda di Korra, trasmessa dal 2012 al 2014.

L’universo di Avatar si espande con una nuova serie animata

La trama dovrebbe essere incentrata su un nuovo dominatore della Terra che succederà a Aang e Korra come Avatar, ambientata 100 anni dopo gli eventi narrati in La leggenda di Korra. Ma non è tutto, perchè sempre stando alle indiscrezioni è in lavorazione anche un nuovo film animato che arriverà al cinema dopo l’uscita della serie. Non si hanno ancora dettagli sulla finestra di lancio, ma l’attesa non dovrebbe essere molto longeva.

BREAKING: It's happening. An original animated series following the next earth Avatar in the cycle after Aang and Korra is coming in 2025 from Paramount and Avatar Studios. All the info: https://t.co/szlm5I13TM pic.twitter.com/07UHXNziuf — Avatar News (@AvatarNews_) December 23, 2022

Entrambe le serie animate di Avatar sono disponibili in streaming su Netflix nella maggior parte delle regioni del mondo, mentre le graphic novel sono state pubblicate in Italia dalla casa editrice Tunué. Netflix, tra l’altro, è anche al lavoro sull’adattamento live action di Avatar: The Last Airbender, avendo già trovato i suoi quattro giovani protagonisti. Gordon Cormier (The Stand) interpreterà l’Avatar Aang, maestro dei quattro elementi dal carattere indomito e avventuroso, in grado di manipolare l’aria. La quattordicenne Kiawentiio (Rutherford Falls) vestirà invece i panni di Katara, una dominatrice dell’acqua dal temperamento molto forte, ultima componente del suo piccolo villaggio a seguito di una grave tragedia personale.

Il diciannovenne Ian Ousley (Physical) interpreterà Sokka, fratello sedicenne di Katara apparentemente molto sicuro di sé e dotato di un gran senso dell’umorismo, ma in realtà tormentato da dubbi personali legati alle sue reali capacità di guerriero. Infine, Dallas Liu (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) sarà il ventenne Zuko, abile dominatore del fuoco nonché principe ereditario della Nazione del Fuoco, osse