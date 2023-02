Le voci circolate nei giorni scorsi in merito al franchise di Dexter, serie TV incentrata sul serial killer interpretato da Michael C. Hall, sono risultate veritiere. Showtime ha ufficialmente annunciato di essere al lavoro su una serie prequel, intitolata Dexter: Origins, e su nuovi spin-off che andranno ad ampliare il suo universo televisivo. Tra questi anche una continuazione di Dexter: New Blood, revival uscito lo scorso anno e cancellato dopo una sola stagione.

Il franchise di Dexter si espande con un prequel e nuovi spinoff

Come si evince dal titolo, Dexter: Origins racconterà gli anni di formazione di Dexter e la sua storia precedente agli avvenimenti narrati nella serie andata in onda per la prima volta nel 2006 e che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul cast e sulla possibile finestra di lancio. Nel mentre Showtime realizzerà anche una nuova iterazione di Dexter: New Blood, incentrata però su Harrison, il figlio di Dexter, e degli spinoff incentrati su alcuni dei nemici più iconici del franchise: su tutti il Trinity Killer, interpretato da John Lithgow. A occuparsi della supervisione del franchise ci penserà Clyde Phillips, showrunner delle prime quatto stagioni di Dexter (da molti ritenute le migliori).

Composto da dieci episodi, il revival di Dexter è arrivato in Italia su SKY e NOW a novembre 2021. Lo show è ambientato diversi anni dopo la fine della precedente stagione. Nel nuovo show scopriamo che Dexter Morgan non è morto come tutti credono, bensì ha cambiato vita. Dopo avere infatti abbandonato Miami, ora vive nella piccola cittadina di Iron Lake sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay (un omaggio a Jeff Lindsay, scrittore de La Mano Sinistra di Dio e di altri libri da cui la serie tv è ispirata), cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita da serial killer, ma non senza difficoltà. Sembra infatti che il principale ostacolo per l’ex-Dexter Morgan sarà Kurt Caldwell, il sindaco della cittadina, amato e rispettato da tutti.