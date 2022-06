I Marvel Studios sono pronti ad arricchire il parterre di eroi sul piccolo schermo. Stando all’indiscrezione di The Hollywood Reporter è in lavorazione una serie TV su Wonder Man, personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby.

In lavorazione una serie su Wonder Man

Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, è stato scelto come produttore esecutivo, ma potrebbe anche dirigere alcuni episodi. Andrew Guest sarà invece lo scrittore della serie. Il progetto su Wonder Man rientra in un ampio accordo firmato da Daniel Cretton con i Marvel Studios e che lo vedrà tornare anche alla regia del sequel di Shang-Chi.

Cretton ha infatti firmato un accordo con Marvel Studios e Onyx Collective di Hulu, il quale permetterà all’autore di sviluppare progetti sia per Marvel su Disney+ che per altre piattaforme.

Il debutto di Simon Williams aka Wonder Man nei fumetti Marvel risale al 1964. Trasformato in un essere di pura energia ionica dal Barone Zemo affinché aiutasse i Signori del male a combattere i Vendicatori, Wonder Man finisce invece per simpatizzare con gli eroi unendosi a loro e divenendo, da allora, un pilastro della squadra nonostante le sue molte insicurezze e le continue battaglie con la propria mortalità.

Nathan Fillion avrebbe dovuto vestire i panni di Simon Williams in una serie di easter eggs nel secondo volume de I Guardiani della Galassia, ma le scene furono cancellate dal montaggio finale.

Nei fumetti Wonder Man è stato anche per un breve periodo l’interesse amoroso di Scarlet Witch oltre ad essere uno dei membri fondatori dei West Coast Avengers. La serie su Wonder Man arriverà ovviamente su Disney+, ma al momento non si conoscono ulteriori informazioni in merito.

Di sicuro il futuro del Marvel Cinematic Universe appare più roseo che mai. Vi ricordiamo, infine, che di recente è stato anche scelto il regista di Thunderbolts, nuovo cinecomic basato sulla supersquadra marveliana dal turbolento passato.