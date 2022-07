L’universo della serie TV ormai diventata un cult continua a espandersi. Grazie al lancio della nuova Compagnia di produzione Upside Down Pictures, i fratelli Duffer hanno annunciato di essere al lavoro su di uno spinoff di Stranger Things e una play teatrale (sì, avete letto bene).

Stranger Things, annunciato uno spinoff e una play teatrale

Purtroppo non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito, ma si tratta in ogni caso di una grande conferma dopo le innumerevoli voci legate a uno spinoff della serie. Non è dato sapere se saranno proprio Matt e Ross a occuparsene, ma la loro Compagnia farà in ogni casa da produzione.

La rappresentazione teatrale, invece, sarà ambientata nella mitologia di Stranger Things e prodotta dalla prolifica produttrice teatrale britannica Sonia Friedman, Stephen Daldry e Netflix. Anche in questo caso non è stato specificato se sarà una rappresentazione pedissequa della serie o un qualcosa di completamente nuovo. La play sarà scritta da Kate Trefry.

Upside Down Pictures produrrà anche una serie TV di Death Note, completamente slegata dal film del 2017, sempre per Netflix. Nel frattempo i fratelli Duffer saranno impegnati con la quinta stagione di Stranger Things (la scrittura inizierà ad agosto) che chiuderà la storia iniziata nel 2016. Al momento la quarta stagione sta infrangendo ogni tipo di record, diventando la seconda serie Netflix più vista di sempre dopo Squid Game.

Tra i momenti più epici della quarta stagione figura senz’altro una scena che ha visto i fratelli Duffer utilizzare Masters of Puppets dei Metallica, ottenendo il benestare della band heavy metal (ecco come è stata realizzata). Gli episodi della quinta stagione, invece, saranno di durata più breve e dovrebbero arrivare non prima del 2024. Un’attesa che secondo gli showrunner sarà senza dubbio ripagata. Senza dimenticare il fatto che usciranno in unico blocco, incentivando il binge watching.