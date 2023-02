Difficile immaginare una serie di Star Trek senza un’Enterprise, soprattutto se il protagonista è uno degli storici comandanti della nave ammiraglia della Flotta Stellare. Una regola a cui non pare sottrarsi nemmeno l’ultima stagione di Picard, che nel suo final trailer ci ha mostrato la presenza dell’ultima versione dell’astronave simbolo del franchise, la Enterprise-F. Quello che i fan si stanno ora chiedendo è se verrà spiegato come si sia passati dalla precedente classe Sovereign a questa nuova versione dell’inconfondibile nave, una speranza che porta in molti a chiedersi se Picard 3 svelerà le sorti dell’Enterprise.

In Picard 3 il destino dell’Enterprise potrebbe essere al centro dell’ultima avventura della Next Generation

Ripensando alla carriera di Picard come comandante, ben due Enterprise sono state sotto il suo comando. In Star Trek: The Next Generation, nel primo episodio della serie vedevamo il capitano francese sedersi sulla poltrona del capitano della U.S.S. Enterprise-D (NCC 1701-D), nave di classe Galaxy che ha accompagnato Picard e compagni sino alla sua distruzione vista durante Generazioni, primo film della Next Generation.

Nonostante il laconico commento nel finale del film, nella pellicola seguente, Primo Contatto, si era vista la nuova ammiraglia della Flotta Stellare, la U.S.S. Enterprise-E, classe Sovereign, più agile della precedente versione e con un profilo slanciato che tradiva la sua concezione da nave battaglia, contrariamente alla classe Galaxy, che era concepita come nave da esplorazione. A rivelare le sorti dell’Enterprise-E dopo gli eventi di Nemesis, ultima avventura cinematografica della Next Generation, è stata ad oggi Star Trek: Prodigy, serie animata disponibile su Paramount Plus, in cui era stata raccontata l’ultima avventura dell’Enterprise-E.

Come abbiamo visto nella prima stagione di Picard, al momento della promozione ad ammiraglio, Picard ha abbandonato il comando della sua nave per seguire in prima persona il salvataggio della popolazione romulana dopo l’incidente che ha colpito Romulus, lo stesso che ha portato alla nascita della Kelvin-timeline vista in Star Trek di Abrams. Non sono stati date informazioni su chi abbia sostituito Picard, considerato che Riker aveva assunto il comando della U.S.S. Titan, e le ultime notizie certe erano proprio che l’Enterprise-E avesse fatto parte della flotta intervenuta per recuperare la U.S.S. Protostar in Star Trek: Prodigy. Pesantemente danneggiata in questo scontro, l’Enterprise-E non era stata distrutta, come scopriamo in queste ore grazie a @stratreklogs, profilo Twitter vicino al mondo trekkie, che svela come la nave classe Sovereign sia stata ritirata dal servizio attivo dopo una misteriosa operazione classificata, lasciandoci quindi con la speranza di poter scoprire quale fosse questo incarico top secret proprio in Picard 3.

Come da tradizione, al ritiro di una nave con questa gloriosa storia viene subito creata una sua erede. Compito ricaduto sulla U.S.S. Enterprise-F, nave di classe Odissey che abbiamo visto nel trailer di Picard 3. Sempre secondo il ben informato @startreklogs, questa nuova Enterprise è entrata in servizio nel 2386, venendo comandata da diversi capitani nei suoi 15 anni di servizio attivo, anche se non viene nessun nome in tal senso, lasciandosi supporre che questa insolita lacuna sarà colmata in qualche modo da Picard 3.

A quanto pare, l’Enterprise-F che vedremo è una nave prossima al ritiro, dopo che durante una missione di salvataggio su Fenton IV i suoi sistemi di bordo sono stati compromessi da un attacco indicato come ‘Gambetto di Monfette’. L’ultimo viaggio dell’Enterprise-F dovrebbe avvenire durante le celebrazioni del Giorno della Frontiera, che potrebbe essere la scena vista nel trailer in cui la nave fa parte di una piccola flottiglia di navi della Flotta. Considerata la sorte dell’Enterprise-F e la consapevolezza che questo sarà l’ultimo viaggio della Next Generation, sembra lecito supporre che sarà proprio la nave di classe Odissey a essere coinvolta in questa ultima missione dell’equipaggio di Picard, che potrebbe condurre a una sua ben più gloriosa fine.