In Star Wars IX i cameo di Ed Sheeran e Lin-Manuel Miranda

Manca sempre meno al debutto nella sale cinematografiche del capitolo conclusivo di Guerre Stellari. Ebbene, a meno di un mese dall’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker pare sia stato confermato che il cantante Ed Sheeran e, molto probabilmente, anche Lin-Manuel Miranda avranno cameo proprio nel nuovo capitolo della saga. Sicuramente non è la prima volta che accade qualcosa del genere all’interno delle pellicole di Guerre Stellari. Infatti, anche in Star Wars: The Last Jedi sono stati dedicati alcuni cameo a personaggi famosi quali Tom Hardy, i principi William e Harry e molti altri ancora.

Dunque, pare che sino al suo arrivo nelle sale cinematografiche, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, continuerà a far parlar di se con sorprese sempre nuove. In ogni caso, a confermare la presenza del cameo di Lin-Manuel Miranda, pare sia stata la stessa Disney attraverso la pubblicazione di un video dedicato appunto alla saga di Star Wars, dove l’attore in questione appare nel breve video con addosso la tuta della Resistenza. Insomma, si profila una pellicola cinematografica tutta da scoprire e, sicuramente, sarà ricca di colpi di scena.

Una di queste, che aumenta la curiosità dei moltissimi fan della saga, riguarda sicuramente i cameo di Ed Sheeran e Lin-Manuel Miranda. Tra l’altro non bisogna dimenticare che farà la sua comparsa anche Carrie Fisher attraverso l’utilizzo di alcune scene inedite che sono state realizzate nel corso di altri film della saga. Dunque, per capire come si evolveranno le vicende nell’ultimo capitolo dedicato alla saga di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams, con un cast veramente molto ricco e con alcuni graditi ritorni, non ci resta che attendere il 18 dicembre prossimo.