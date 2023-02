Il franchise dell’uomo ragno targato Sony si espanderà sul piccolo schermo con nuovi progetti. Variety ha ufficialmente annunciato una serie TV su Spider-Man Noir, noto personaggio dei fumetti Marvel. Sarà realizzata in esclusiva per Amazon Prime Video/MGM+, come accadrà anche con Silk: Spider Society, ma non sarà incentrata su Peter Parker.

Annunciata una serie in live action su Spider-Man Noir

La serie su Spider-Man Noir, di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale, racconterà le vicende di un supereroe più anziano e smaliziato nella New York degli anni Trenta. Oren Uziel sarà lo sceneggiatore e il produttore esecutivo assieme a Phil Lord, Christopher Miller e all’ex boss della Sony Amy Pascal. I fumetti di Spider-Man Noir hanno debuttato nel 2009 e il personaggio è stato portato sul piccolo schermo nella serie animata Ultimate Spider-Man, doppiato da Milo Ventimiglia. Il supereroe è poi apparso anche in Spider-Man: Un Nuovo Universo, pluripremiato film animato del 2018, doppiato da Nicolas Cage. Nei fumetti Marvel Spider-Man Noir è ambientato nel 1933, epoca in cui le conseguenze della grande crisi del ’29 si fanno sentire a dismisura: un giovane Peter Parker perde i sensi per via del morso di un ragno mistico. Nel sogno che segue è proprio un Dio Ragno a conferirgli i poteri con i quali Peter sente il dovere di difendere i cittadini dalla corruzione e dal male.

Il secondo progetto per il piccolo schermo è invece Silk: Spider Society, critto e prodotto da Angela Kang di The Walking Dead. Basato sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos, Silk: Spider Society è ispirato ai fumetti Marvel e segue Cindy Moon, una donna coreano-americana morsa dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker, mentre fugge dalla prigione e cerca la sua famiglia scomparsa per diventare la supereroina nota come Silk.